إطلاق تحديث iOS 16.4 – هذه كافة المزايا الجديدة!

قامت ابل رسمياً ببدء إطلاق تحديث iOS 16.4 والذي يضم عدة إضافات ومزايا جديدة لطيفة، ويعتبر التحديث هو آخر التحديثات الفرعية الكبيرة نسبياً للنظام قبل الإعلان عن تحديث iOS 17 منتصف العام الجاري.

مزايا تحديث iOS 16.4 الجديد

تطبيق ابل للموسيقى الكلاسيكية

تطبيق ابل للموسيقى الكلاسيكية Apple Music Classical بات متاحاً الآن مع تحديث iOS 16.4.

التطبيق يتيح الاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية كما يشير الاسم، وهي نوع من أنواع الموسيقى ساد في أوروبا بين القرن السابع عشر وحتى القرن التاسع عشر، ومن أبرز أعلامه موسيقيون مثل بيتهوفن وباخ وموتزارت وشوبرت وغيرهم.

هذا التطبيق مبنى بالأساس على خدمة بث الموسيقى الكلاسيكية Primephonic التي استحوذت عليها ابل في عام 2021 لتضم ما تحتويه من مكتبة موسيقية ضخمة وتضيف إليها.

ميزة عزل الصوت في مكالمات الايفون

ميزة أخرى جديدة مهمة باتت متاحة مع تحديث iOS 16.4 من أجل تحسين جودة المكالمات الهاتفية وهي ميزة عزل الصوت Voice Isolation في الايفون.

هذه الميزة كما يشير اسمها تعمل على جعل الصوت أثناء المكالمات أكثر صفاءً ونقاءً وذلك عبر تحليل الصوت الداخل للجهاز عبر المايكروفون ثم تنقيته من الضوضاء والأصوات الخلفية وإبراز صوت المتحدث بصورة أفضل.

لتفعيل هذه الخاصية، يتم الانتقال إلى مركز التحكم Control Center أثناء المكالمة ثم الضغط على زر المايكروفون Mic واختيار وضع عزل الصوت Voice Isolation.

وجوه تعبيرية جديدة

يضم تحديث iOS 16.4 نحو 15 وجهاً تعبيرياً جديداً وتشمل قلوب بألوان جديدة، وحيوانات مثل الحمار وقنديل البحر والإوزة والجمبري وغيرها.

دعم إشعارات المواقع

هذه الميزة المتاحة في الأندرويد منذ سنوات باتت الآن متاحة في الايفون والايباد وماك، حيث سيتمكن المستخدم من تفعيل خاصية استقبال الإشعارات من المواقع التي يريد متابعتها عبر متصفح سفاري. إشعارات المواقع تشبه في إشعارات التطبيقات في آلية عملها حيث تتمكن المواقع من إرسال إشعارات للمستخدم عبر متصفح سفاري، هذه الميزة أعلنت ابل عنها مع تحديث iOS 16 منذ منتصف عام 2022 ولم يتم إطلاقها حتى الآن.

تنزيل التحديثات التجريبية بسهولة

هذه الميزة سوف تتيح لك استقبال وتنزيل التحديثات التجريبية لنظام iOS على الايفون بسهولة بدون الحاجة إلى تثبيت ملفات خارجية.

هذا يشمل تنزيل التحديثات التجريبية الخاصة بالمطورين Developer Beta (التي تحتاج حساب مطورين)أو التحديثات التجريبية العامة Public Beta والتي يمكن لأي مستخدم تنزيلها.

ستجد تلك الخيارات ضمن الإعدادات Settings > تحديثات النظام Software Updates > التحديثات التجريبية Beta Updates.

دعم شبكات الجيل الخامس 5G في تركيا

شبكات الجيل الخامس 5G على هواتف الايفون ستكون متاحة داخل تركيا مع تحديث iOS 16.4.

تأثيرات في تطبيق الكتب

يشهد تطبيق الكتب Apple Books مع تحديث iOS 16.4 عودة من جديد لتأثيرات تقليب الصفحات والتي كانت ابل قد أزالتها في وقت سابق. الآن سيكون هناك 3 خيارات للتقليب وهي السحب Slide أو اللف Curl أو لاشيء None.

خدمة ابل Pay في كوريا الجنوبية

مع هذا التحديث القادم ، سوف يتمكن المستخدمون في كوريا الجنوبية من إضافة بطاقاتهم الائتمانية إلى تطبيق المحفظة Wallet على الايفون ما يشير إلى قدوم خدمة الدفع الإلكتروني من ابل Apple Pay هناك.

نافذة منبقة في تطبيق البودكاست

اضافت ابل نافذة منبقة إلى تطبيق البودكاست الخاص بها في النظام لإيضاح بعض المزايا الجديدة فيه مثل دعم القنوات والتكامل الأفضل مع ابل كاربلاي في السيارة وغير ذلك.

مزايا أخرى ..

تحسينات في تطبيق البودكاست وطريقة عرض الحلقات وتشغيلها داخل ابل كاربلاي.

عرض معلومات الضمان داخل الإعدادات قسم “عن الجهاز About”.

وضع أيقونة أوضح في واجهة تطبيق الموسيقي للوصول إلى الملف الشخصي.

مالكو بطاقة ابل الائتمانية Apple Card سوف يتمكنون من فتح حسابات توفير عالية الفائدة، وجني الأرباح من المبالغ التي يدخرونها.

إصلاح أكثر من 30 ثغرة ومشكلة أمنية على الايفون والايباد.

تحسين ميزة اكتشاف الحوادث لمنع الاتصال الخاطئ بخدمات الطواريء.

إضافة ميزة الاتصال بخدمات الطواريء عبر الأقمار الصناعية في ست دول جديدة هي: النمسا وبلجيكا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال.

تحميل تحديث iOS 16.4

يمكنك تحميل التحديث الجديد الآن على الايفون وكذلك أجهزة الايباد بسهولة من خلال الجهاز نفسه.

يتم تنزيل تحديث iOS 16.4 هوائياً على الايفون أو الايباد بالذهاب إلى الإعدادات Settings > عام General > تحديثات النظام Software updates لتنزيل التحديث وتثبيته ثم إعادة تشغيل الجهاز.

التحديث كبير الحجم نسبياً ويبلغ حجمه نحو 2 جيجابايت أو أقل قليلاً بحسب إصدار الايفون أو الايباد الذي تستخدمه.