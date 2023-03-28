شركة ريلمي تُعلن عن هاتف Realme 10T 5G ميسور التكلفة

منذ عدة أشهر أعلنت شركة ريلمي عن هاتف Realme 10s في الصين ولكن مؤخراً طرحت الشركة الصينية إصدار جديد وهو هاتف Realme 10T 5G والذي من المتوقع أن يتم طرحه على مستوى العالم.
يحتوي الهاتف على شاشة ضخمة قياس 6.6 إنش بدقة +FHD بمعدل تحديث 90Hz. تم تجهيز الهاتف بمعالج Dimensity 810 SoC متوسط المدى وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل بداخل نوتش على شكل قطرة ماء.
تبلغ سعة الذاكرة العشوائية 8 جيجابايت مع الدعم لتقنية الذاكرة العشوائية الافتراضية بسعة 8 جيجابايت كحد أقصى ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 12.
بالنسبة للقدرات البصرية يمتاز الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مصحوباً بعدسة لاستشعار العُمق VGA وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.
ضمن الميزات الإضافية يشتمل الهاتف على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب الأيمن. يستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة داعمة للشحن السريع بقدرة 18 وات.
المواصفات الفنية الكاملة لهاتف Realme 10T 5G
- الشاشة: قياس 6.6 إنش بدقة +FHD أبعادها 2408×1080 بكسل وهي عبارة عن لوحة عرض LCD بمعدل تحديث 90Hz ومعدل أخذ العينات باللمس بسرعة 180Hz.
- المعالج: ثماني النوى طراز Dimensity 810 SoC يحتوي على وحدة معالجة رسومية طراز Mali-G57 MC2.
- الذاكرة العشوائية والتخزين: 4 جيجابايت رام LPDDR4X + سعة تخزين 128 جيجابايت / 8 جيجابايت رام LPDDR4X + سعة تخزين 256 جيجابايت.
- شريحة الخط: ثنائي الشريحة nano-SIM.
- نظام التشغيل: واجهة Realme UI 3.0 المستندة على نظام أندرويد 12.
- الكاميرا الرئيسية: مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.8 + مصباح Flash LED + كاميرا VGA لاستشعار العمق وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.
- الكاميرا الأمامية: مستشعر بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0.
- الميزات الإضافية: ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب فوق زر الطاقة.
- الصوت: مقبس 3.5 ملم لسماعات الرأس وتقنية Hi-Res Audio.
- سُبل الاتصال: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C
- البطارية: تبلغ سعة البطارية 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات.
- السعر والتوفر: يتوفر هاتف Realme 10T 5G في اللون الأزرق والأسود بسعر 203$ دولار أمريكي تقريباً.
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