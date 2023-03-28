شركة ريلمي تُعلن عن هاتف Realme 10T 5G ميسور التكلفة

منذ عدة أشهر أعلنت شركة ريلمي عن هاتف Realme 10s في الصين ولكن مؤخراً طرحت الشركة الصينية إصدار جديد وهو هاتف Realme 10T 5G والذي من المتوقع أن يتم طرحه على مستوى العالم.

يحتوي الهاتف على شاشة ضخمة قياس 6.6 إنش بدقة +FHD بمعدل تحديث 90Hz. تم تجهيز الهاتف بمعالج Dimensity 810 SoC متوسط المدى وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل بداخل نوتش على شكل قطرة ماء.

تبلغ سعة الذاكرة العشوائية 8 جيجابايت مع الدعم لتقنية الذاكرة العشوائية الافتراضية بسعة 8 جيجابايت كحد أقصى ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 12.

بالنسبة للقدرات البصرية يمتاز الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مصحوباً بعدسة لاستشعار العُمق VGA وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

ضمن الميزات الإضافية يشتمل الهاتف على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب الأيمن. يستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة داعمة للشحن السريع بقدرة 18 وات.

المواصفات الفنية الكاملة لهاتف Realme 10T 5G