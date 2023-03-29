شركة OnePlus تستعد للكشف عن جهازين من عائلة Nord يوم 4 أبريل المقبل

بشكل رسمي أكدت شركة OnePlus على أنها عازمة من أجل الإعلان عن جهازين جُدد من تشكيلة OnePlus Nord في الرابع من شهر أبريل القادم.

في حين أن الشركة لم تذكر بشكل مُفصل ما هي هذه الطُرز ولكن بفضل التسريبات السابقة لدينا فكرة جيدة عما يمكن توقعه خلال حدث الإعلان.

نعتقد أن الطُرز المعنية هنا هي هاتف OnePlus Nord CE 3 Lite الذي كَثُر الحديث عنه خلال الآونة الماضية وسماعة الأذن اللاسلكية OnePlus Buds 2. لقد ظهرا كلا الجهازين في عدد لا بأس به من التسريبات خلال الأسابيع الماضية وتم نشر بعض العروض والصور الخاصة بهما على الإنترنت.

يُقال أن الأجهزة الجديدة ستكون ميسورة التكلفة، تماماً مثلما تعودنا من سلسلة Nord وسيتوفر هاتف Nord CE 3 Lite باللون الليموني، بينما سيتم طرح سماعة الأذن اللاسلكية باللون الأبيض والأسود.

سيشتمل الهاتف على جزيرتين في الخلف لاحتضان الكاميرات الثلاثة. أما السماعة فمن الواضح أنها ستبدو متشابهة مع طراز الجيل السابق ولكن بالتأكيد سيطولها المزيد من التحسينات عن الطراز القديم.

سيمتاز هاتف Nord CE 3 Lite بشاشة كبيرة بمعدل تحديث 120Hz

بحسب التسريبات، يُقال أن هاتف Nord CE 3 Lite سيشتمل على شاشة كبيرة قياس 6.7 إنش ولكنها ستكون لوحة عرض LCD وليست AMOLED وستكون داعمة لدقة +FHD بمعدل تحديث 120Hz.

سوف يتم تزويد الهاتف ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة وستكون داعمة للشحن السريع بقدرة 67 وات. أما على صعيد مستوى الأداء، سيتم تجهيز الهاتف بمعالج كوالكم متوسط المدى Snapdragon 695 SoC وهو للأسف بمثابة خيبة أمل كبيرة. يبدو أن الشركة لديها مخزون وفير من معالجات كوالكم القديمة التي لا تستطيع التخلص منها.

سيأتي الهاتف بذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت أو 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزين بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت. سيتضمن الهاتف فتحة لقارئ بطاقات الذاكرة الخارجية microSD لتوسيع المساحة التخزينية بسعة 1 تيرابايت كحد أقصى.

أما في سياق الحديث عن القدرات البصرية، فسوف يمتاز الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مصحوبة بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وعدسة لاستشعار العُمق بدقة 2 ميجابكسل. في الجانب الأمامي سنجد كاميرا بدقة 16 ميجابكسل.

سيحتوي الهاتف بالطبع على درج لشرائح nano-SIM المزدوجة وسيتم شحنه بواجهة Oxygen OS 13 المستندة إلى نظام أندرويد 13. لم يعد يفصلنا عن الموعد الرسمي للإعلان سوى أيام قليلة وسوف تتجلى الأمور لنا بشكل واضح.