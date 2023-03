كم عدد الخطوات التي يجب أن نمشيها في الأسبوع لدرء خطر الموت المبكر؟

الولايات المتحدة – ذكرت دراسة جديدة أن المشي 8000 خطوة، نحو 6.4 كيلومتر (4 أميال)، يوم أو يومين في الأسبوع، قد يقلل بشكل كبير من خطر الموت المبكر.

وبينما من المعروف أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تقلل من مخاطر الوفيات، فإن الدراسة المنشورة في مجلة JAMA Network Open نظرت في الفوائد الصحية للمشي بشكل مكثف لبضعة أيام فقط في الأسبوع.

وحلل الباحثون من جامعة كيوتو وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس بيانات 3100 بالغ أمريكي، خلال الدراسة، ووجدوا أن أولئك الذين ساروا 8 آلاف خطوة أو أكثر يوما أو يومين في الأسبوع كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 14.9% خلال فترة 10 سنوات من أولئك الذين لم يصلوا أبدا إلى هذا الحد.

وبالنسبة لأولئك الذين ساروا 8 آلاف خطوة أو أكثر من ثلاثة إلى سبعة أيام في الأسبوع، كان خطر الوفاة أقل، بنسبة 16.5%.

وبدت الفوائد الصحية للمشي لمسافة 8 آلاف خطوة أو أكثر ليوم أو يومين في الأسبوع أعلى بالنسبة للمشاركين الذين يبلغون من العمر 65 عاما فما فوق.

وقال الباحثون إن “عدد الأيام في الأسبوع التي تقطع فيها 8 آلاف خطوة أو أكثر كان مرتبطا بانخفاض خطر الإصابة بجميع الأسباب والوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية. وتشير هذه النتائج إلى أن الأفراد قد يتلقون فوائد صحية كبيرة عن طريق المشي لمدة يومين فقط في الأسبوع”.

واستخدم الباحثون عدد الخطوات اليومية من 3100 مشارك في عامي 2005 و2006 وفحصوا بيانات الوفيات الخاصة بهم بعد 10 سنوات.

وقطع 632 من المشاركين 8000 خطوة أو أكثر في الأسبوع، و532 قطعوا 8 آلاف خطوة أو أكثر من يوم إلى يومين في الأسبوع، و1937 مشاركا قطعوا 8 آلاف خطوة أو أكثر من ثلاثة إلى سبعة أيام في الأسبوع.

