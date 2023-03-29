ابل تطلق تحديث iOS 15.7.4 لأجهزة الايفون والايباد القديمة

قامت ابل بإطلاق تحديث iOS 15.7.4 لأجهزة الايفون والايباد القديمة بالتزامن مع إطلاق تحديث iOS 16.4 للأجهزة الأحدث.

هذا التحديث هو تحديث أمني بامتياز لا يقوم بإضافة مزايا جديدة للأجهزة القديمة وإنما يقوم بحل مشكلات وثغرات أمنية في جوانب متعددة من النظام.

المشاكل والثغرات المستهدفة بهذا التحديث موزعة بين تطبيقات متعددة كالكاميرا والتقويم وإمكانيات الوصول ومتصفح الإنترنت وغيرها.

يمكن لأجهزة الايفون والايباد العاملة بتحديث iOS 15 تنزيل هذا التحديث الآن، وذلك يشمل هواتف ايفون 6s وهواتف ايفون 7 والجيل الأول من ايفون SE فضلاً عن جهاز ايباد اير 2 والجيل الرابع من ايباد ميني والجيل السابع من الايبود تاتش.

كل الأجهزة السابق ذكرها سوف يتمكن مستخدموها من تنزيل تحديث iOS 16.7.4 على الايفون أو iPadOS 15.7.4 على الايباد.

إذا كنت تمتلك أي من الأجهزة السابق ذكرها ننصحك بتحميل هذا التحديث الجديد لما يحمله من إصلاحات وإضافات أمنية مهمة، وكلها كذلك كانت جزءً من تحديث iOS 16.4 للأجهزة الأحدث.

يتم تنزيل التحديث هوائياً على الايفون أو الايباد بالذهاب إلى الإعدادات Settings > عام General > تحديثات النظام Software updates لتنزيل التحديث وتثبيته ثم إعادة تشغيل الجهاز. التحديث صغير الحجم نسبياً فلا تتردد في تنزيله.