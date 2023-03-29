تطبيقات الأندرويد الأسبوعية – باقة مُختارة بعناية من أجدد التطبيقات الجديرة بالاستخدام!

مرحباً بكم وكل عام وأنتم بخير. مطوري التطبيقات لا ينامون الليل، حقاً هم كذلك. فشغلهم الشاغل والوحيد هو طرح أفكار جديدة وإبداعية بميزات خارج الصندوق، أفكار لم يتخيلها المستخدم من قبل والفضل في ذلك يعود لنظام أندرويد والهواتف الذكية كذلك التي تخدم وظائف عديدة ولا يُمكن حصرها عند حد معين.

ولهذا السبب ستجد لدينا في العدد الأسبوعي دائماً مجموعة حديثة من التطبيقات التي نُشرت مؤخراً على متجر جوجل بلاي والتي تخدم مختلف متطلبات استخداماتك. لا نستطيع أن نقدم وعوداً بأن جميعها ستكون مثالية للجميع، ولكن على الأقل نضمن لكم أن يكون هناك بعضاً الأمثلة التي تجذب اهتمامك والتي يمكنك الاستفادة منها في تأدية مهامك اليومية على نحو مثالي. واليوم، لا يختلف عن يوم الأحد من الأسبوع الماضي، إذ جمعنا لكم باقة مميزة من التطبيقات المفيدة، بعضها حتى ممتع جداً في الاستخدام. لذلك، دون حشو المزيد من الكلمات، دعونا نتعرف على قائمتنا لهذا الأسبوع.

QuranApp: Read and Explore

تطبيق جديد لمساعدتك على قراءة وفهم آيات القرآن الكريم بشكل يومي وتذكيرك يومياً بفضل قراءة القرآن الكريم وأهميته في حياتك اليومية. التطبيق آمن تماماً وخالي من الإعلانات ومفتوح المصدر ولا يتطلب أي أذونات حساسة ومتوفر بأكثر من 15 ترجمة مختلفة.

يتم تقسيم التطبيق إلى قسمين رئيسية: القسم الأول وهو الاستماع إلى الآيات صوتاً بعدة أصوات مختلفة من أشهر الأصوات العربية. أما القسم الثاني فهو من أجل قراءة آيات القرآن الكريم نصياً. تيح لك التطبيق التعديل على الخطوط واختيار اللغة التي تفضلها والتعديل على الترجمات والقراءة في وضع الترجمة أو وضع الصفحات كما يسهل عليك الوصول إلى الأحزاب والسور والآيات من خلال وظيفة البحث المدمجة.

السعر : مجاني

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Find that Photo : Photo Search

تطبيق Find That Photo هو تطبيق مفيد جداً قائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل تصنيف جميع الصور التي تحتفظ بها على هاتفك إلى مجموعة مختلفة من الفئات لتسهيل العثور عليها لاحقاً بطريقة بسيطة.

مع احتواء هواتفنا على أطنان من الصور المختلفة تصبح مسألة العثور على صورة محددة بمثابة فوضى وإجراء شاق يتطلب الكثير من الوقت من أجل التمرير في جميع صور المعرض ولكن هذا التطبيق سيبدأ في تقسيم الصور جميعها إلى مجموعة مختلفة من الفئات لتسهيل عملية العثور على الصور المرجوة بشكل مريح وأسرع من خلال كتابة وصف عن الصورة. التطبيق آمن تماماً ومجاني وخالي من الإعلانات حتى وقتنا الحالي.

السعر : مجاني

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App Timer Bubble

يحاول هذا التطبيق أن يساعدك على التخلص من إدمان الهاتف بطريقة غير مباشرة. هو لن يقوم بقفل التطبيق أو تقييد حريتك في استخدام أي تطبيق من تطبيقاتك الأساسية ولكن الفكرة منه أن سيعرض فقاعة عائمة على الشاشة الرئيسية توضح لك بالضبط مقدار الفترة الزمنية التي قضيتها بداخل هذه التطبيقات.

على سبيل المثال يمكنك ضبط التطبيق للتفعيل على كل من انستجرام وسناب شات والفيسبوك وتويتر وتيك توك وغيرها من تطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى التي تتسبب غالباً في استنزاف وقتك الثمين. بمجرد أن تبدأ في استخدام أي من التطبيقات السابقة سيعرض تطبيق Timer Bubble على الفور فقاعة عائمة أعلى الشاشة للبدء في احتساب الوقت الذي تقضيه داخل هذا التطبيق. ربما هي فكرة بسيطة ولكنها إيجابية لمعرفة أي من التطبيقات التي تسرق وقتك دون داعِ ومساعدتك في التخلص من إدمان الهاتف بطريقة وإن كانت غير مباشرة.

السعر : مجاني

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Clearcut AI – Bg Remover

كثُرَ الحديث مؤخراً عن الذكاء الاصطناعي بشكل عام وعن تطبيقات توليد وتحرير الصور بالذكاء الاصطناعي بشكل خاص. هناك العديد من التطبيقات التي تتيح لك تحرير صورك بالاعتماد على تقنيات AI ولكن أغلبها تطبيقات مميزة ومدفوعة الثمن. لذلك، لكون تطبيق Clearcut AI لا يزال جديد نسبياً فهو لا يزال مجاني أيضاً كما أنه يتسم بواجهة مستخدم نظيفة وبسيطة تتيح لك إزالة الخلفية من صورك أو الأجزاء والكائنات والأشياء الغير مرغوب فيها بكل سهولة.

من السهل العمل على التطبيق حيث يتيح لك استيراد الصورة من المعرض والبدء في التعديل عليها واستبدال الخلفية بإحدى الخلفيات الملونة في التطبيق أو استبدالها بصورة أخرى من الصور التي تحتفظ بها في تطبيق المعرض. بالإضافة إلى إزالة الخلفية فهناك العديد من أدوات التحرير المجانية التي تساعدك على ضبط ألوان الصور وأدوات التحديد وإصلاح الأخطاء والعيوب التي تشوه الصورة.

السعر : مجاني

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Sensify: Phone Sensors Plots

إذا كنت تخطط لشراء هاتف أندرويد مستعمل وتخشى أن يقع في عُجزك هاتف معيوب يجب عليك بمجرد أن تتسلم الهاتف استخدام تطبيقات الاختبار المتعددة. تطبيق Sensify لا يُمكّنك من معرفة مواصفات الهاتف بالتفصيل ولكنه سيساعدك على اختيار جميع المستشعرات سواء كان ذلك مستشعر التقارب أو الجيرسكوب أو المجال المغناطيسي أو مستشعر الإضاءة المحيطة أو أي من المستشعرات الأخرى.

تطبيق بسيط وخفيف الوزن وفكرته عادية للغاية ولكن وظيفته مهمة للغاية من أجل التأكد أن جميع مستشعرات الهاتف تقوم بوظائفها وعملها على نحو مثالي.

السعر : مجاني

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CV Engineer

CV Engineer هو تطبيق شائع في مجال إعداد السيرة الذاتية كما أنه مجاني مُلحق بإصدار مدفوع الثمن مع بعض الميزات الاستثنائية. يحتوي التطبيق على مجموعة بسيطة من عناصر التحكم وعدد كبير من القوالب التي يمكنك الاستعانة بها في إعداد هويتك وسيرتك الذاتية بشكل مُنظم واحترافي.

بمجرد الانتهاء من إعداد سيرتك الذاتية يمكنك تصدير النتيجة النهائية على هيئة ملف بتنسيق PDF. التطبيق سهل الاستخدام للغاية ولا يطلب منك سوى ملئ الفراغات والحقول المطلوبة لإعداد سيرتك الذاتية بشكل لائق ويمتاز باحتوائه على مجموعة مختلفة من القوالب التي تُعتبر جميعها مناسبة وملائمة لمشاركتها مع خبراء التوظيف في مختلف مجالات الأعمال.

السعر : مجاني

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AnyDesk Remote Desktop

تطبيق AnyDesk هو تطبيق رائع يتيح لك القدرة على التحكم في الكمبيوتر من خلال هاتفك الأندرويد. التطبيق بسيط وسهل الاستخدام إذ يتعين عليك فقط ربط الهاتف بالكمبيوتر والبدء في التحكم في الكمبيوتر عن بُعد بمساعدة هاتفك.

يتسم التطبيق بواجهة مستخدم بسيطة ويعمل بشكل رائع دون أي مشاكل وعلى الرغم من أن التطبيق متاح بشكل مجاني للاستخدام الشخصي ولكن هناك إصدار مدفوع الثمن للاستخدامات التجارية. أيضاً يتمتع التطبيق ببعض الميزات الإضافية مثل سهولة نقل الملفات بسرعات عالية ومتوافق على جميع أنظمة التشغيل ويدعم معدلات إطارات مرتفعة والعديد من الميزات الأخرى.

السعر : مجاني

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويدلأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز أيضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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BandLab

تطبيق BandLab هو عبارة عن استوديو شامل وكامل المزايا لتحرير الصوت على الأندرويد. كما ويتيح لك التطبيق استكشاف الموسيقى الجديدة عبر المنصة أو تحرير الموسيقى الخاصة بك وضبط الإيقاع الخاص بها والنغمات والمزيد غير ذلك.

الأفضل من ذلك أن التطبيق يحتوي على محرر فيديو أيضاً ولكن وظيفته الأساسية هي تحرير الصوت من خلال احتواؤه على أكثر من أكثر من 300 أداة افتراضية و 180 مؤثراً صوتياً وفي النهاية سعر الإصدار المدفوع يُمكن تقبله نوعاً ما للموسيقيين.

السعر : مجاني

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1 Bit Survivor

في لعبة 1 Bit Survivor ستصارع الزومبي من أجل البقاء على قيد الحياة لمدة 28 يوماً قبل أن تقرر حكومة المدينة نسف العالم بالكامل لاستعادة مجرى الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى.

هدفك الوحيد في اللعبة البقاء على قيد الحياة وحماية قطتك واستخدام الأسلحة المتوفرة للقضاء على الزومبي وعناصر التحكم لا تزال سهلة وبسيطة إلى حد ما إذ كل ما هو مطلوب منك استخدام الاتجاهات للحركة وإطلاق النيران. ومع ذلك هناك بعض المراحل التي سيتعين عليك فيها اتخاذ قرارتك بحكمة أكبر والتفكير بطريقة إيجابية للاختباء من المتحولين من الزومبي واستغلال الموارد المتاحة للعيش.

السعر : مجاني