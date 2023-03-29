مراجعة برنامج WinX MediaTrans Giveaway بديل للايتونز

يعتقد البعض أن التخزين على الايتونز ليست الوسيلة المثالية لأولئك المستخدمين الذين لا يتمتعون بالقدر الكافي من الذكاء والخبرة التكنولوجية. لهذا السبب توجد العديد من أدوات وبرامج الطرف الثالث التابعة لجهات خارجية والتي من السهل فهمها واستخدامها في تخزين البيانات احتياطياً ودون الحاجة إلى خدمات ايتونز. أفضل البرامج التي عثرنا عليها وكانت لنا تجربة معها هو برنامج WinX MediaTrans giveaway الذي لا يعد أحد أفضل البرامج في نقل ونسخ البيانات احتياطياً فحسب وإنما أحد أفضل البرامج في إدارة الايفون أيضاً….فدعونا نلقي نظرة على مراجعته من خلال هذا التقرير.

لماذا قد تحتاج إلى برنامج WinX MediaTrans Giveaway ؟

هناك العديد من الأسباب التي قد تستدعي منك الحاجة إلى الاحتفاظ بنسخة احتياطية من بياناتك الخاصة على هاتفك الايفون. فعلى سبيل المثال إذا تعرض هاتفك للإصابة بالفيروسات بعد كسر حمايته (جليبريك) أو قمت بحذف بعض الملفات دون قصد منك أو فقدت القدرة على فتح هاتفك الايفون أو لأن الهاتف معلق على شعار الشركة ولم تعد قادراً على استخدامه بشكل طبيعي. بغض النظر عن السيناريو الذي قد تتعرض له، فمن الضروري دائماً الاحتفاظ بنسخة احتياطية من بيانات هاتفك الايفون في مكان آمن، وهنا حيث يأتي الغرض من برنامج WinX MediaTrans giveaway.

بالإضافة إلى ذلك، فتكريماً لليوم العالمي للنسخ الاحتياطي لعام 2023 يمكنك تنزيل وتجربة برنامج WinX MediaTrans مجاناً الذي سيساعدك على إدارة هاتفك الايفون عبر نظام ويندوز وبشكل أفضل كثيراً من التجربة المعتادة مع الايتونز. البرنامج متاح وبشكل مجاني على موقع WinX MediaTrans مما يعني أنك لست مُضطر على دفع قرش واحد من أجل الحصول على البرنامج الرائع واستخدمه على الفور.

أهم وأبرز ميزات برنامج WinX MediaTrans Giveaway

يحتوي برنامج WinX MediaTrans على واجهة رئيسية بديهية وسريعة التحميل ومن السهل التعامل معها إذ تحتوي الواجهة على سبعة عناصر أساسية والتي تشتمل على نقل الصور ومدير الموسيقى والفيديو والكتب والأصوات ونغمات الرنين وذاكرة البيانات والإعدادات.

بالإضافة إلى ذلك يمكنك الحصول على بعض المعلومات الإضافية حول جهازك المتصل. عند مقارنته ببرنامج ايتونز سوف تشعر أن برنامج WinX MediaTrans أخف وزناً وأسرع في طريقة وآلية العمل. برنامج iTunes يستغرق أوقات زمنية طويلة جداً من أجل التحميل ومعالجة البيانات وذلك بسبب الإضافات التي تطرحها ابل بمرور كل يوم بدون أي فائدة حقيقية. أما بالنسبة لبرنامج WinX MediaTrans فهو بديهي للغاية ولا يحتوي على أي إضافات فوضوية أو ليست لها أهمية.

نقل الفيديو

يقدم برنامج WinX MediaTrans طريقة سهلة وآمنة من أجل نقل مقاطع الفيديو بين أجهزة iOS وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز. الأفضل من ذلك أن البرنامج يدعم إمكانية تحويل وضغط مقاطع الفيديو التلقائي لضمان تشغيلها بسلاسة على أجهزة ابل وعلى نحو طبيعي.

نقل الموسيقى

يدعم برنامج WinX MediaTrans نقل المقاطع الصوتية والموسيقية في اتجاهين، أي من الكمبيوتر إلى الايفون والعكس صحيح. يساعدك البرنامج أيضاً على إنشاء قائمة التشغيل الموسيقية وتحويل الموسيقى تلقائياً إلى تنسيق AAC و MP3 وإضافتها كنغمة رنين على الايفون.

مزامنة البيانات

يدعم برنامج WinX MediaTrans مزامنة وإدارة الملفات على هاتفك الايفون دون أي من تلك القيود التي اعتدنا على التعامل معها على برنامج iTunes. البرنامج بسيط وسهل التشغيل وبديهي إلى أقصى الحدود ولا يتطلب أي خبرة تكنولوجية مُسبقة للتعامل معه على النحو الأمثل.

تخزين الملفات الهامة والاحتفاظ بها احتياطياً

يدعم برنامج WinX MediaTrans القدرة على الاحتفاظ بنسخة احتياطية من ملفات الوورد وملفات PDF وملفات Excel والتطبيقات وغيرها من أنواع الملفات الأخرى على هاتفك الايفون مع تشفيرها بخوارزمية تشفير متقدمة لضمان حمايتها.

النسخ الاحتياطي

يضمن لك البرنامج القدرة على إنشاء نسخة احتياطية كاملة من هاتفك الايفون على جهاز الكمبيوتر الخاص بك مع إمكانية تحويل صور HEIC تلقائياً إلى صيغة متوافقة مع أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام ويندوز.

نقل الكتب الإلكترونية

برنامج WinX MediaTrans يدعم نقل جميع أنواع الملفات من وإلى الايفون وأجهزة الكمبيوتر. من ضمن هذه الملفات الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية فضلاً عن إمكانية تحويل ملفات EPUB إلى ملفات بتنسيق PDF و TXT لكل من أجهزة الايفون وويندوز.

تحميل البرنامج مجاناً والاستفادة من العرض الحصري لفترة محدودة

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الخاتمة

برنامج WinX MediaTrans هو أحد الحلول البرمجية الاحترافية التي قد تغنيك تماماً عن الحاجة إلى استخدام برنامج الايتونز الذي يعتبره البعض بمثابة برنامج معقد وغير بديهي وصعب الاستخدام. برنامج WinX MediaTrans قادر بالفعل على استبدال الايتونز وبشكل لا رجعة فيه. يمكنك استخدامه من أجل نقل جميع أنواع الملفات والبيانات وتخزينها احتياطياً على جهاز الكمبيوتر الخاص بك الذي يعمل بنظام ويندوز والعودة لها في المستقبل إذا تعرض هاتفك الايفون إلى أي نوع من سيناريوهات فقدان البيانات.