تطبيق مساعد الكاميرا من سامسونج يتلقى تحديث في غاية الأهمية!

طرحت سامسونج تطبيق Camera Assistant المعروف باسم “مساعد الكاميرا” لأول مرة بالتزامن مع إطلاق تحديث One UI 5.0 على هواتف جالكسي S22. حالياً التطبيق أصبح متاحاً لعدد كبير من هواتف جالكسي بما في ذلك سلسلة جالكسي S23 الجديدة وسلسلة جالكسي S21 وسلسلة جالكسي S20 وهواتف الجيل الرابع القابلة للطي وهواتف الجيل الثالث وهاتف جالكسي زد فولد 2.

ومؤخراً أصدرت سامسونج تحديث جديد للتطبيق يشتمل على مجموعة من الميزات الهامة لمحبي وهواة التصوير بكاميرا الهاتف.

سامسونج تطرح تحسينات ملموسة لتطبيق مساعد الكاميرا



بحسب الإعلان الرسمي على موقع منتديات سامسونج فإن التحديث الأخير لتطبيق مساعد الكاميرا بات يتيح للمستخدم القدرة على الاختيار من بين مستويين تنعيم مختلفين أثناء التصوير. المستوى الأول يتيح القدرة على التنعيم بمستوى متوسط بنسبة 50% بينما يتيح المستوى الأخر التنعيم المرتفع بنسبة 100%. ومع ذلك، لا يزال بإمكان المستخدم إيقاف التنعيم تماماً عند الرغبة.

أضف على ذلك أنه تم تحسين سرعة الغالق بشكل كبير بحيث أصبح التطبيق قادر على التقاط الصورة في نفس اللحظة التي يتم فيها النقر على زر الغالق وتحرير الإصبع من فوقه.

أيضاً يمكن للمستخدم التمرير فوق زر الغالق أو الضغط علية بشكل متواصل من أجل التقاط صور GIF أو سلسلة متتالية من الصور أو مقاطع فيديو.

ولكن الجدير بذكره هنا هو أنه من المتوقع أن تؤثر سرعة الغالق على جودة التصوير بشكل ملحوظ ولذلك إذا كنت تريد الحصول على صور ذات جودة مرتفعة فقد يكون من الأفضل تحديد خيار أولوية الجودة لمنح الغالق الفترة الزمنية اللازمة من أجل التقاط الصورة في الوقت والوضع المناسب. أما الوضع المتوازن يحاول الموازنة بين الجودة وسرعة الغالق.

أيضاً هناك بعض الإرشادات من سامسونج التي توصي بضرورة تعطيل وضع Auto HDR في حالة كان المستخدم يرغب في تحسين سرعة الغالق.

علاوة على ذلك، إذا كنت تريد التقاط صور متتالية عند ضبط مؤقت زمني للصور فيمكنك الاختبار من بين 1 أو 3 أو 5 أو 7 لالتقاط مجموعة متتابعة من الصورة دون الحاجة إلى النقر على زر الغالق مرارًا وتكرارًا. والأهم من ذلك أن تطبيق Camera Assistant بات يتيح للمستخدم المهلة الزمنية أو الفاصل الزمني بين كل صورة والأخرى.

أيضاً التطبيق بات يتيح إمكانية تشغيل الشاشة أثناء تسجيل الفيديو لمساعدة المستخدم على التعامل مع الهاتف في نفس فترة تصوير الفيديو دون تداخل بين كلا وضعي التشغيل مما قد يساهم في توفير عمر البطارية.