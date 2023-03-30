تطبيق المترجم – أفضل تطبيق ترجمة للايفون والايباد بمزايا متعددة مع خصم كبير!

نقدم لكم اليوم تطبيق المترجم، أحد أفضل تطبيقات الترجمة التي يمكنك استخدامها على هاتف الايفون وأجهزة الايباد، ولا يقتصر دوره فقط على الترجمة من وإلى اللغات المختلفة بل أيضاً يقوم بالعديد من المهام الإضافية الأخرى ومع خصم حصري كبير يصل إلى 90%.

مميزات تطبيق المترجم للايفون

1. الترجمة من وإلى أي لغة: يدعم التطبيق العديد من اللغات، كل اللغات التي تود الترجمة منها وإليها ستجدها داخل التطبيق. الترجمة داخل التطبيق دقيقة وله القدرة على ترجمة الكلمات المفردة والنصوص الطويلة على حد سواء.

2. المسح الضوئي وترجمة الكتب والوثائق: لا يقوم تطبيق المترجم بترجمة النصوص فقط بل له القدرة كذلك على ترجمة الوثائق والأوراق والكتب، حتى الصور وملفات PDF يستطيع التطبيق التعرف على النصوص داخلها وترجمتها.

3. استخراج النصوص: هذه ميزة في غاية الأهمية إذ يتمكن التطبيق من التعرف على النصوص واستخراجها وتحويلها إلى شكل رقمي بحيث يمكن ترجمتها ونسخها ولصقها، سواءً كانت تلك النصوص في صورة أو ملف PDF وغيرها.

4. تعديل ملفات PDF: ملفات PDF هي أكثر أنواع الملفات المكتبية شيوعاً. تطبيق المترجم سوف يعطيك القدرة على ترجمة هذه الملفات مع خيارات تعديل مختلفة عليها وإمكانية التوقيع عليها وحمايتها بكلمة مرور وكذلك توصيل الايفون أو الايباد بالطابعة وطباعة ما تريد من مستندات، يتيح التطبيق كذلك نقل الملفات من الايفون والايباد إلى الحاسوب والعكس.

أكثر من مجرد مترجم!

تطبيق المترجم لا يوفر فقط ترجمة الكلمات والنصوص من وإلى اللغات المختلفة بل يتعدى دوره إلى أمور أخرى إضافية تجعله تطبيقاً متكاملاً لا غنى عنه في الدراسة أو العمل، وسواءً اعتمدت عليه من أجل الترجمة أو الأمور الأخرى التي يوفرها.

الملاءمة:

يعمل على أجهزة الآيفون والآيبود-تاتش.

نظام تشغيل ملائم: iOS 10.0 فما أحدث.

الحجم: 125 ميجابايت.

التحميل مع خصم يصل إلى 90%

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المطور: Nayer Abu Soud