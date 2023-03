السعودية.. وفاة 20 معتمرا إثر انقلاب حافلة بين أبها والعسير

توفي 20 معتمرا فيما أصيب 29 آخرين إثر انقلاب حافلة، مساء الإثنين، في عقبة شعار الرابطة بين مدينة أبها ومحافظة محايل عسير جنوب غربي السعودية.

ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن مصادر قولها إنّ سبب الحادث تهوية مكابح الحافلة ومن ثم اصطدامها بأحد الجسور وانقلابها واشتعال النيران بها.

وأضافت المصادر بأنّ الباص كان يُقل عددا من المعتمرين، وكانوا متجهين إلى مكة المكرمة للعمرة، وهم من جنسيات مختلفة، وفقا للصحيفة.

والنقل إلى المواقع المقدّسة في السعودية سواء لأداء مناسك العمرة أو الحج مهمة شاقة وأحيانا محفوفة بالمخاطر، إذ غالبا ما تتسبب الحافلات باختناقات مرورية.

الجدير بالذكر أنّه في أكتوبر عام 2019 قضى 35 شخصا من جنسيات أسيوية وعربية في المدينة المنورة إثر اصطدام حافلة ركاب بشاحنة نقل.

