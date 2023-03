ستة أطعمة يمكن أن تغذي أمراض القلب!

الولايات المتحدة – يمكن أن تتسبب الوجبات الخفيفة والأطعمة المصنعة في حدوث مشكلات صحية مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول – وكلاهما يعتبر نذيرا لأمراض القلب.

وتساعد الأطعمة المصنعة على سد الفجوة بين الأكل المريح وقلة الوقت، مع تقديم طعم لطيف. هذا المزيج المغري، الموجود في كل رف سوبر ماركت، يعني أن الأنظمة الغذائية الغربية غالبا ما تترك مساحة صغيرة للطهي الصحي.

ومع ذلك، حذر طبيبان من أن نمط الحياة هذا يؤدي إلى تفاقم أمراض القلب. لحسن الحظ، شارك الخبراء الأطعمة التي يجب “تجنبها أو الحد منها”.

وفي حديثها إلى TODAY، قالت الدكتورة شارون هايز، أخصائية أمراض القلب في عيادة قلب المرأة في مينيسوتا، الولايات المتحدة: “لا يوجد طعام ينقذ حياتك. وليس هناك ما يقتلك، فالأمر يتعلق بالتوازن. لذا فإن فطيرة الجبن العرضية لن تقتلك، لكن ما تأكله ومقدار ما تأكله أمر بالغ الأهمية”.

وشاركت شارون وزميلها طبيب القلب الدكتور أندرو فريمان، الذي يعمل في National Jewish Health في كولورادو بالولايات المتحدة، بعض الأطعمة الرئيسية التي يحاولان تجنبها أو الحد منها من أجل الصحة المثلى.

اللحوم المصنعة

بصرف النظر عن النكهة المريحة، تمتلئ اللحوم المصنعة بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة والملح والمواد المضافة مثل النترات.

المثير للقلق أن كل هذه المكونات هي وصفة لمشاكل القلب، وفقا لأطباء القلب.

والأسوأ من ذلك، حذر الدكتور أندرو من أن اللحوم المصنعة ترتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بالسرطان.

أكياس البطاطا المقرمشة

قال الدكتور أندرو: “ثقافتنا تقدر الراحة، وهو أمر رائع، لكن الراحة لا تعني أنه يجب عليك تناول الأطعمة المصنعة المعبأة مع السكر المضاف والملح”.

ويعد ارتفاع استهلاك الملح أكبر سبب منفرد لارتفاع ضغط الدم، والذي يمكن أن يرسي الأساس لمشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب.

لذلك، أوصى الطبيب بالابتعاد عن الأكياس الصغيرة من الكربوهيدرات المملحة والمقرمشة التي قد تجدها في آلات البيع.

السكريات

في حين أنه من الجيد الاستمتاع بالحلوى السكرية من حين لآخر، يجب أن تقلل من استهلاكك للحلويات إلى الحد الأدنى.

ويمكن أن يساهم تناول الكثير من السكر في زيادة الوزن، ما قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بمشكلات صحية مثل أمراض القلب وبعض أنواع السرطان ومرض السكري من النوع 2.

الكثير من البروتين

يعد البروتين من العناصر الغذائية الأساسية التي لا يحصل الكثير منا على ما يكفي منها ولكن تناول الكثير منها قد يكون ضارا أيضا.

وقال الدكتور أندرو: “ليس من غير المألوف رؤية الناس يحصلون على ضعف ما يحتاجون إليه من البروتين في يوم واحد، وهذا يفرض عبئا على الكلى وقد يسبب المزيد من المشاكل في المستقبل”.

وعلاوة على ذلك، وجدت دراسة حديثة أن الرجال الذين يتناولون نظاما غذائيا عالي البروتين لديهم مخاطر أعلى بنسبة 33٪ للإصابة بقصور القلب.

ويستهلك العديد من الأشخاص أيضا البروتين بشكل أساسي من اللحوم التي غالبا ما تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، ما قد يرفع مستويات الكوليسترول لديك ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

مشروبات الطاقة

قال الدكتور أندرو إنه يتجنب مشروبات الطاقة بأي ثمن لأن الأبحاث تشير إلى أن مزيج السكر والكافيين الموجود في المشروبات يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم أو عدم انتظام ضربات القلب.

الخبر السار هو أن تناول الكافيين في الشاي أو القهوة باعتدال يمكن أن يكون صحيا تماما.

زيت جوز الهند

مع عدم وجود نكهة ورائحة مميزة، غالبا ما يتم تصنيف هذه الدهون كبديل صحي دون المساس بالمذاق.

ومع ذلك، فإن زيت جوز الهند مليء بمستويات عالية من الدهون المشبعة، والتي يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول “الضار”.

وخلص الدكتور أندرو إلى أنه يمكن للناس الاستمرار في استخدامه كمرطب ولكن ليس في المطبخ.

المصدر: إكسبريس

Shares

The post ستة أطعمة يمكن أن تغذي أمراض القلب! first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا