باحثون يكشفون أثر فقدان الوزن على صحتنا!

إنجلترا – يمكن أن يقلل فقدان الوزن من فرص الإصابة بالنوبات القلبية ومرض السكري من النوع 2 – حتى إذا استعدت بعضا منه.

ووجد باحثو جامعة أكسفورد أن أولئك الذين تخلصوا من أرطال الكيلوغرامات ما زالوا يتمتعون بفوائد صحية بعد خمس سنوات، حتى لو استعادوا نسبة من الوزن.

ويمكن أن تساعد برامج إنقاص الوزن الأشخاص على إنقاص وزن صحي والحفاظ عليه من خلال تشجيع تغيير نمط الحياة. لكن استعادة بعض الوزن عند توقف المساعدة والنصيحة أمر شائع.

وأراد العلماء اختبار ما إذا كانت الفوائد الصحية اللاحقة لفقدان الوزن، مثل انخفاض ضغط الدم، استمرت بعد انتهاء التدخلات.

وقاموا بدمج نتائج 124 دراسة شملت أكثر من 50000 مشارك شاركوا في تدخلات النظام الغذائي أو التمارين الرياضية مثل بدائل الوجبات أو الصيام المتقطع أو عرضت عليهم حوافز مالية لفقدان الوزن.

وكان متوسط عمر المشاركين 51 عاما، وبلغ مؤشر كتلة الجسم 33 عاما، وهو ما يُعتبر سمينا.

وفي المتوسط، فقد الأشخاص ما بين 5 و10 أرطال (2-5 كغم) في حين أن استعادة الوزن كانت عادة تصل إلى 0.7 رطل في السنة (0.32 كغم).

وبالمقارنة مع أولئك الذين يتبعون برنامجا أقل كثافة والذين لا يخضعون لبرنامج إنقاص الوزن، فإن المشاركين الذين فقدوا الوزن من خلال برنامج إنقاص الوزن المكثف كان لديهم عوامل خطر أقل للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع 2.

واستمرت عوامل الخطر المنخفضة هذه لمدة خمس سنوات على الأقل بعد انتهاء برنامج إنقاص الوزن، وفقا للنتائج المنشورة في مجلة جمعية القلب الأمريكية.

ووُجد أن أولئك الذين فقدوا الوزن يعانون من انخفاض ضغط الدم الانقباضي – ضغط في الشرايين عندما ينبض القلب – ومستويات منخفضة من كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) “الضار”.

ووجد الباحثون أن مستويات HbA1c، وهو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء يستخدم لاختبار مرض السكري، انخفض بنسبة 0.26% في كل من عام وخمس سنوات بعد المشاركة في برنامج إنقاص الوزن المكثف.

وقالوا إن هذا يشير إلى انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو مرض السكري من النوع الثاني، كما يبدو أنه لا يزال منخفضا حتى بعد استعادة الوزن.

وقالت البروفيسور سوزان جيب، من جامعة أكسفورد والمعدة المشاركة للدراسة: “بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، فإن فقدان الوزن هو وسيلة فعالة لتقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية”.

وأضافت: “النتائج التي توصلنا إليها يجب أن توفر الطمأنينة بأن برامج إنقاص الوزن فعالة في السيطرة على عوامل الخطر القلبية الوعائية ومن المرجح جدا أن تقلل من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية”.

المصدر: ديلي ميل

Shares

The post باحثون يكشفون أثر فقدان الوزن على صحتنا! first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا