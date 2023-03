قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف إنّ ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في بلديات جنوب وغرب ليبيا أمر مقلق.

وحثت هوف في بيان لها، السلطات الصحية في ليبيا والمجتمع الدولي على تقديم مزيد الدعم للمساعدة في تلبية الاحتياجات الصحية الحرجة في البلاد.

وذكرت هوف أنّ انتشار الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات والتي يمكن أن تعرض صحة الأطفال لمشاكل كبيرة، خطر تزايد مؤخرًا في البلاد.

واعتبرت هوف أنّ خطر تزايد انتشار الأمراض يرجع إلى الصراع المستمر والاضطرابات المرتبطة بالوباء وتزايد عدم المساواة في الحصول على اللقاحات على مستوى العالم.

The post عن الإصابة بالحصبة.. الصحة العالمية: ارتفاعها في الجنوب والغرب أمر مُقلق appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا