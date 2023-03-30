3 مزايا مذهلة في متصفح سامسونج ينبغي أن تعتاد على استخدامها!

على الرغم من أن شركة سامسونج غالباً ما تتعرض للكثير من الانتقادات فيما يخص مشكلة تثبيت العديد من تطبيقات الــ Bloatware بشكل مُسبق على هواتف وأجهزة جالكسي اللوحية الخاصة بها، ولكن علينا أن نعترف بأنه لا يزال هناك بعض التطبيقات الخاصة بالشركة التي تتمتع بمجموعة رائعة من الميزات المفيدة التي يغفل عنها الكثيرين، والتي قد تكون حتى أفضل من تطبيقات جوجل الافتراضية إذا تحدثنا عن أداء الوظائف وسهولة التخصيص.

مزايا رائعة في متصفح سامسونج

بالنسبة لي كمستخدم أندرويد فينبغي أن أكون صريح معكم، أحد أكثر تطبيقات سامسونج المُفضلة بالنسبة لي هو تطبيق متصفح سامسونج “Samsung Internet“. وبفضل ميزاته جعلني اتراجع شيئاً فشيئاً عن استخدام جوجل كروم، حتى أصبح متصفح سامسونج هو المتصفح الرئيسي الخاص بي، ليس فقط على هواتف سامسونج، وإنما كذلك على جميع هواتفي الأندرويد الأخرى.

إذا لم تكن تجربة التصفح السلسة وسرعة الاستجابة والاستهلاك الأقل في الموارد كافياً لإقناعك بالانتقال إلى متصفح سامسونج، فيجب أن تُفكر أيضاً في سهولة التخصيص التي يمنحك إياها هذا التطبيق. في هذا التقرير سوف نُلقي نظرة سريعة على أهم 3 ميزات رئيسية بالنسبة لي تجعلني أفضل متصفح سامسونج عن أي متصفح أندرويد أخر.

شريط عناوين URL في الأسفل

بما أن متصفح سامسونج هو واحد من أفضل متصفحات الويب القابلة للتخصيص فسوف تكتشف أن الميزة الرائعة التي يمنحها للمستخدم هي القدرة على وضع شريط عناوين URL في الأسفل بدلاً من الأعلى. أصبحت الهواتف الذكية أكبر حجماً بشكل ملحوظ، وأصبحت إمكانية الوصول إلى شريط العناوين في أعلى الشاشة تتطلب من أصابعك بعض التمارين للاعتياد عليها، خاصة وإذا كنت تُفضل استخدام الهاتف بيد واحدة.

ولكن أثناء استخدام متصفح سامسونج فمن السهل جداً الوصول إلى شريط العناوين من الأسفل دون الحاجة إلى تمديد أصابعك للوصول إلى أعلى الشاشة والبدء في عملية البحث عن موقعك الإلكتروني أياً كان. في الحقيقة، حتى هذه اللحظة ما زلت أتساءل كيف من الممكن أن تغيب ميزة مثل هذه عن متصفحات الويب الأكثر شهرة كجوجل كروم أو إيدج أو فايرفوكس.

شريط القوائم القابل للتخصيص

يتيح لك متصفح سامسونج تخصيص شريط القوائم بشكل منقطع النظير إذ يمكنك إضافة جميع الأزرار التي تحتاجها وتستخدمها أكثر عن غيرها أمامك طوال الوقت. بالنسبة لي فقد أضفت زر الرجوع للخلف والتقدم للأمام وزر التحديث والمشاركة والصفحة الرئيسية وصفحات التبويب وزر القائمة. هذه هي أكثر الخيارات التي أحتاج إليها عادة. ولكن بالنسبة لك، فلك مُطلق الحرية في تخصيص شريط القوائم وفقاً لتفضيلاتك الشخصية.

على سبيل المثال يمكنك إضافة زر إضافات الـــ Add-ons أو الإشارات المرجعية أو ماسح رمز QR Code أو الإعدادات أو التنزيلات أو السمات الداكنة أو الترجمة أو بحث الويب الوضع السري.

وعند مقارنة هذه الميزة مع متصفح أخر كمتصفح جوجل كروم سوف تكتشف أن المتصفح الثاني لا يسمح لك بتخصيص شريط القوائم بنفس الطريقة التي يتيحها متصفح سامسونج. حتى متصفح مثل مايكروسوفت إيدج أو فايرفوكس يفتقرون لهذه الميزة.

وضع القراءة المُخصص الخالي من عناصر التشتيت

إذا كنت تقرأ العديد من المقالات والتقارير عبر المتصفح فمن المؤكد أنك تتضرر من عناصر الإلهاء والتشتيت المُزعجة. يسمح لك متصفح سامسونج بالاستمتاع بجلسة قراءة ممتعة خالية من الإلهاء من خلال وضع القراءة.

هذه ميزة ضرورية جداً وتمس الحاجة إليها بالنسبة لفئات مختلفة من الأشخاص من بينها نحن كمحررين ووظيفتنا الأساسية البحث والمراجعة والاطلاع على مصادر متعددة للأخبار، ولكنها لا تزال مفيدة أيضاً للمتابعين للأخبار الجديدة والطلاب في مختلف المراحل الدراسية.

على الرغم من أن وضع القراءة يبدو جيداً للغاية على متصفح جوجل كروم ويتيح لك أيضاً تغيير حجم الخط لتوفير تجربة قراءة خالية من أي مشاكل ولكن بالنسبة لي شخصياً أجد وضع القراءة على متصفح سامسونج يبدو أفضل كثيراً، ربما بسبب مظهر الخطوط الأفضل والتجربة المرئية الأوضح للصور وللنصوص. نتمنى فقط أن تتمكن سامسونج من إتاحة القدرة على تغيير نوع الخط وتخصيص الخلفية في التحديثات المستقبلية.

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