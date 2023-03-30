5 نصائح ذكية للتداول بسوق الفوركس على الإنترنت بطريقة مربحة

الهدف النهائي لأي متداول فوركس هو تحقيق أرباح. ومع ذلك ، فإن قول هذا الهدف أسهل من فعله – وإذا كان بهذه البساطة، فإن الجميع سيفعلونه. يتسم سوق الفوركس بالتقلب دون توقف، حيث تتقلب أسعار الصرف باستمرار بسبب عدد لا يحصى من العوامل، مثل المؤشرات الاقتصادية، والأحداث السياسية ، ومعنويات السوق وغيرها.

للنجاح في تداول العملات الأجنبية ، يجب على المتداولين تطوير فهم قوي لتحليل السوق وإدارة المخاطر واستراتيجيات التداول. وهذا يتطلب التعلم المستمر والممارسة والتكيف مع ظروف السوق المتطورة. بالإضافة إلى ذلك ، يلعب الصبر والانضباط والتحكم العاطفي أدواراً حاسمة في تحديد نجاح المتداول على المدى الطويل.

في هذه المقالة ، سوف نشارك خمس نصائح للتداول الذكي.

أولاً، التصرف بواقعية

يلعب الموقف دوراً مهماً في تداول العملات الأجنبية، لأنه يحدد كيف تتصرف أثناء عملية التداولن وكيف يجب أن يكون سلوكك:

الصبر – من الضروري أن تنتظر طويلاً بما يكفي للفرص المناسبة لتقديم نفسها، سواء كانت نقطة دخول أو نقطة خروج.

ضبط النفس – يجب أن تكون قادراً على الإيمان بنظامك. يعني ذلك أحياناً عدم التردد في التخمين عندما لا تسير الأمور كما هو متوقع. وفي أوقات أخرى ، هذا يعني الضغط على الزناد.

واقعي – على الرغم من أن مستوى معين من الطموح مفيد، إلا أنه من الضروري أن تضع توقعات واقعية مع نفسك. افهم العلاقة بين المخاطرة والمكافأة، باستخدام هذا المفهوم لإجراء صفقات مناسبة لوسائلك.

ثانياً، ضع استراتيجيتك

قبل إجراء الصفقات، تحتاج إلى وضع خطة تتوافق مع أهدافك مع إستراتيجية تداول مناسبة. يجب أن يشمل ذلك:

الإطار الزمني: يتبع هذا من قرارك – مقدار المخاطرة التي ترغب في تحملها.

المنهجية: الأسلوب الذي تختاره لمحاولة الحصول على ميزة ، مثل بيع الدعم أو المقاومة ، وكذلك استخدام مؤشرات التداول مثل MACD أو عمليات الانتقال.

فهم السوق: إختيار الأدوات المختلفة أكثر ملاءمة لاستراتيجيات معينة. يحتاج نظامك إلى التوافق مع السوق الذي اخترته للحصول على أفضل النتائج. استخدم هذه العوامل الأساسية لتوجيه نظام التداول الخاص بك ، والتأكد من أنه مناسب لاحتياجاتك.

ثالثاً، تعلم أنواع الرسوم البيانية المختلفة

الرسوم البيانية للفوركس هي تمثيل بياني لأداء السعر النسبي لأزواج العملات. تشمل الأنواع المختلفة من الرسوم البيانية ما يلي:

المخططات الخطية: قم بتوصيل سلسلة من نقاط البيانات بخطوط متصلة.

الرسوم البيانية الشريطية: تتكون من عدة أشرطة أسعار توضح حركة السعر بمرور الوقت.

مخططات الشموع اليابانية: تُظهر أنماط الشموع اليابانية حالة تحليل السوق في لمح البصر ، مما يساعدك على تحديد الأنماط المربحة بسرعة واتخاذ القرار، تستطيع تحميل تطبيق المنصة على الجوال أو من الجهاز وثم استخدامها من هناك بكل سهولة..

أنت بحاجة إلى فهم الأنواع المختلفة من الرسوم البيانية بحيث يمكنك العثور بدقة على الإشارات والأنماط لإبلاغ قرارات التداول الخاصة بك.

رابعاً، بحث الاتجاهات والتحليل الأساسي

بالإضافة إلى التحليل الفني، تحتاج إلى استخدام التحليل الأساسي لتقييم الأحداث والتأثيرات الخارجية التي لا تعد ولا تحصى والتي تؤثر على تحركات الأسعار.

على سبيل المثال ، تحتاج إلى البقاء على اطلاع على عوامل مثل التغييرات في ظروف سوق الأوراق المالية والسياسات الحكومية الجديدة ، مع الأخذ في الاعتبار كيفية تأثيرها على سعر الأداة التي اخترتها.

إدارة المخاطر الخاصة بك

التداول الناجح هو عملة ذات وجهين. لا يتعلق الأمر باغتنام الفرص فحسب، بل يتعلق أيضاً بتقليل المخاطر.

ابدأ على نطاق صغير ، وقم باستمرار بتقييم وتعديل استراتجيتك، بهدف تطوير نظام يعمل أولاً – ثم توسيع نطاقه بمرور الوقت.

خامساً، الربح من التداول الذكي

على الرغم من عدم وجود صيغة سرية للنجاح في سوق الفوركس ، فإن التفكير الذكي هو المفتاح لتحسين فرصك. يساعدك على التداول بطريقة مدروسة ومنهجية ، والعمل على الفرص وتقليل المخاطر. ضع عقلية جيدة ومعرفة أساسية وتفكيراً استراتيجياً كأساس لنظامك. فكر أولاً ، وتداول ثانياً ، واربح كخبير.