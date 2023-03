داخل المسجد الأقصى.. ربع مليون فلسطيني يؤدّون صلاة الجمعة الثانية في رمضان

أدّى نحو 250 ألف فلسطيني صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية، رغم القيود الإسرائيلية المفروضة.

وقال مدير عام دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، الشيخ عزام الخطيب، إن نحو 250 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وأنّ نحو 100 ألف شخص شاركوا في صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان الأسبوع الماضي.

وشهدت مدينة القدس الشرقية منذ ساعات الفجر ازدحاما شديد، فيما أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في بيان نشر 2000 من عناصرها في المدينة، حيث لوحظ توجدا كثيفا لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مداخل البلدة القديمة ومحيطها وأزقتها.

ومنعت سلطات الاحتلال الفلسطينيين الذكور دون سن 55 عاما من سكان الضفة الغربية من الوصول إلى المسجد لأداء الصلاة، وفق مراسل الأناضول.

وأشاد مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، في خطبة الجمعة بالحشد الكبير في المسجد، قائلا: «زحفكم المبارك هو رسالة تؤكد تمسككم بالقدس وبالمقدسات والمسجد الأقصى».

وحذّر الشيخ محمد حسين من مخططات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف المسجد الأقصى خلال مايسمى عيد الفصح اليهودي «5 إلى 12 أبريل المقبل».

وقبيل شهر رمضان المبارك، أصدرت سلطات الاحتلالبع قرارا بشأن دخول سكان الضفة الغربية، للقدس الشرقية لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى.

