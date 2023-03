“اختراق طبي” يمكن أن يجنب آلاف مرضى السرطان العلاج الكيماوي المرهق كل عام!

إنجلترا – يمكن لفحص الدم الذي يكتشف آثار الخلايا السرطانية أن يجنب آلاف المرضى العلاج الكيميائي المرهق كل عام.

ويقوم الباحثون في مستشفى NHS الرائد بفحص ما إذا كان يمكن استخدامه لإظهار ما إذا كانت الجراحة قد أزالت أورام الأمعاء.

ويقولون إن نصف المرضى الذين يعانون من سرطان الأمعاء في المرحلة الثالثة يتم شفاؤهم عن طريق الجراحة وحدها ويتم علاجهم بشكل مفرط دون داع بالعلاج الكيميائي الوريدي بعد الجراحة.

وتم تجنيد حوالي 1600 مريض بسرطان الأمعاء في الدراسة البريطانية، بقيادة مستشفى رويال مارسدن في لندن.

وتعمل اختبارات الدم من خلال البحث عن آثار مجهرية للسرطان في مجرى الدم تسمى الحمض النووي للورم المنتشر.

ويشير وجود هذه العلامات، غير المرئية في عمليات المسح، إلى ما إذا كان المريض قد تم علاجه عن طريق الجراحة أم لا.

وقالت الدكتورة ناورين ستارلينغ، الباحثة الرئيسية في التجربة، إن نتائج الدراسة يمكن أن تؤثر على طريقة علاج الآلاف من مرضى سرطان الأمعاء كل عام.

وقالت: “نصف المرضى المصابين بسرطان الأمعاء في المرحلة الثالثة يتم شفاؤهم بالجراحة وحدها، لذا فإننا نعالج نسبة كبيرة من المرضى بشكل مفرط. الأمل هو أن تتيح هذه التكنولوجيا المتخصصة تجنيب الكثيرين من مرضى السرطان العلاج الكيميائي غير الضروري”.

وتستخدم التجربة، المسماة TRACC، اختبارا تم إنشاؤه بواسطة شركة Guardant Health الأمريكية.

ويتم إرسال العينات إلى مختبراتها في كاليفورنيا لتحليلها مع ظهور النتائج في غضون أسبوعين.

وستفحص التجربة ما إذا كان هناك اختلاف في معدلات البقاء على قيد الحياة بعد ثلاث سنوات بين هؤلاء المرضى الذين استرشد علاجهم بفحص الدم مقارنة بمجموعة العلاج الكيميائي المعياري للرعاية.

كما تجري تجارب في المملكة المتحدة لمراقبة مرضى سرطان الرئة والثدي بنفس الطريقة.

وقالت ستارلينغ إن إمكانية هذا الاختبار الجديد عبر رعاية مرضى السرطان “هائلة”، ليس فقط عندما يتعلق الأمر باكتشاف الأمراض المتبقية بعد الجراحة، ولكن أيضا للتشخيص المبكر.

ويشارك بن كوك، 52 عاما، الذي يدير صالونا لتصفيف الشعر في تشلسي بلندن، في التجربة.

ففي أوائل شهر مارس من العام الماضي، لاحظ وجود بعض الدماء السوداء في برازه. اتصل بخدمة NHS 111 وتم إرساله إلى A&E.

وتم تشخيص إصابته بسرطان الأمعاء في المرحلة الثالثة، وتم علاجه بالجراحة بنجاح. والعلاج القياسي الذهبي بعد ذلك هو عادة الحصول على علاج كيميائي عن طريق الوريد للتخلص من أي خلايا ورمية متبقية وتقليل خطر عودة السرطان.

لكن العلاج الكيميائي المستخدم في سرطان الأمعاء، أوكساليبلاتين، يمكن أن يسبب وخزا مؤلما وخدرا في اليدين والقدمين، يسمى اعتلال الأعصاب المحيطية.

ويمكن أن يكون تلف الأعصاب طويل المدى، وكان بن قلقا من أنه قد يؤثر على قدرته على أداء الوظيفة التي يحبها.

وقال: “لن أتمكن من التعامل مع ذلك. أحتاج إلى العمل – إنه علاجي”.

وأظهر اختباره أنه خال من السرطان، لذلك تجنب العلاج الكيميائي الوريدي.

بدلا من ذلك، مثل أي شخص شارك في التجربة، أخذ قرصا كيميائيا عن طريق الفم مرتين في اليوم.

وكان لهذا الحد الأدنى من الآثار الجانبية وسمح له بمواصلة العمل.

وأضاف: “حقيقة عدم وجود أي وخز في يدي كانت مجرد نعمة مطلقة”.

ووجدت دراسة أجريت على 455 مريضا بسرطان الأمعاء، قدمت في مؤتمر السرطان العام الماضي، أن استخدام اختبارات الدم لتوجيه العلاج يمكن أن يخفض إلى النصف عدد المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج الكيميائي بعد الجراحة، دون التعرض لخطر الانتكاس.

لكن الدكتورة ستارلينغ تقول إن تجربتها العشوائية الأكبر بكثير ضرورية لمعايرة مقدار الاعتماد بالضبط على الخزعات السائلة.

المصدر: ديلي ميل

