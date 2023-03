أطعمة صحية يجب تناولها في السحور لضمان الشبع والنشاط في يوم رمضان

مصر – يؤكد خبراء أن الصيام الصحي يبدأ من السحور. وعلى الرغم من أن الكثيرين يتخطونه بسبب صعوبة الاستيقاظ، إلا أن البعض يلتزم به لما له من فوائد على صحة الصائم.

ومن أجل ضمان الشعور بالحيوية والنشاط أثناء النهار، ينصح الخبراء بالالتزام بالسحور، والأهم من ذلك، تناول أطعمة صحية ومفيدة ليحافظ الصائم على طاقته طوال ساعات الصيام.

وهذه 5 من وجبات سحور صحية يجب عليك تناولها حتى تشعر بالنشاط والحيوية، وتجنب الشعور بالتعب والإرهاق خلال شهر رمضان:

1. الأطعمة الغنية بالبروتين

يعد البروتين مكونا غذائيا مهما لأنه يساعد في بناء العضلات والحفاظ عليها، ولكن الأهم من ذلك أنه يساعدك خلال شهر رمضان على الشعور بالشبع لفترة أطول بعد تناول الوجبة. وسيضمن إضافة البروتين إلى السحور الشعور بالشبع لفترة أطول أثناء الصيام.

وتشمل أمثلة الأطعمة البروتينية ما يلي:

– البيض

– الزبادي اليوناني

– الفول

– العدس

– السمك

– الدجاج

2. كربوهيدرات الحبوب الكاملة

الكربوهيدرات هي التي تزودنا بالطاقة، وكثير من الناس يرتكبون خطأ تناول الكربوهيدرات البسيطة أثناء السحور (مثل الحبوب السكرية والخبز الأبيض) وسيشعرون بالجوع والتعب بعد فترة وجيزة.

والحبوب الكاملة غنية بالألياف ما يعني امتصاص الجسم للطاقة بشكل أبطأ ما يساعدك على الشعور بالشبع والحيوية لفترة أطول.

ومن الأمثلة على كربوهيدرات الحبوب الكاملة:

– الخبز والحبوب الكاملة

– كعك الحبوب الكاملة

– دقيق الشوفان

– الكينوا

– الشعير

3. الدهون الصحية

ستساعدك الدهون الصحية على الشعور بالشبع على مدار اليوم، وهي جزء مهم من نظام غذائي متوازن.

ويمكن الحصول على الدهون الصحية من الأطعمة التالية:

– الأفوكادو

– زبدة الجوز

– المكسرات والبذور

– بذور الكتان

4. أضف الفاكهة / الخضار إلى كل سحور

والفواكه والخضروات غنية بالألياف، وتحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن. وتحتوي بعض الفواكه والخضار أيضا على نسبة عالية من الماء والتي يمكن أن تساعد في ترطيب الجسم أثناء الصيام.

ومن بين أفضل الخيارات في ما يتعلق بالفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء هي:

– البطيخ

– الفراولة

– الخيار

– الخس

5. جعل الماء أولوية

من أجل تجنب الجفاف طوال فترات الصيام، من المهم التأكد من أنك تشرب كمية كافية من الماء في السحور.

احرص على تناول كوبين إلى 3 أكواب من الماء على الأقل أثناء السحور.

المصدر: وكالات

Shares

The post أطعمة صحية يجب تناولها في السحور لضمان الشبع والنشاط في يوم رمضان first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا