تحديث iOS 16.5 القادم – ما الذي سيحمله لنا؟

يبدو أن تحديث iOS 16.4 لن يكون الأخير وهناك في جعبة ابل المزيد من التحديثات قبل الإعلان عن iOS 17 منتصف العام الجاري، هذا التحديث هو تحديث iOS 16.5 والذي أطلقت منه ابل النسخة التجريبية الأولى استعداداً لإطلاقه لاحقاً للجمهور.

ما القادم مع تحديث iOS 16.5 ؟

لا تزال ابل مهتمة بتقديم المزيد من المزايا لهواتف الايفون والايباد العاملة بتحديث iOS 16 وعدم تأجيلها إلى تحديث iOS 17 الذي سيصدر لاحقاً هذا العام.

تحديث iOS 16.5 سوف يضم بعض المزايا التي أعلنت عنها ابل في وقت سابق ولم يسعفها الوقت حتى الانتهاء منها.

بعد تجربة تحديث iOS 16.5 بنسخته التجرببية الأولى وجدنا إضافتين هامتين:

1. إمكانية تسجيل الشاشة عبر سيري

مع تحديث iOS 16.5 سوف تتمكن من تسجيل الشاشة عبر إعطاء الأوامر الصوتية إلى سيري، هذه ميزة مهمة سوف تساعدك على الاستفادة من خاصية تسجيل الشاشة على الايفون والايباد بسكل أكثر كفاءة دون خطوات طويلة وبدون تطبيقات إضافية.

2. تبويب رياضة جديد في تطبيق الأخبار

إذا كنت تستخدم تطبيق وخدمة الأخبار من ابل Apple News فسوف تجد تبويب جديد للرياضة Sports لإضافة فرقك المفضلة والحصول على محتوى مخصص مفصل لك.

مزايا أخرى قادمة ..

ميزة التقسيط

خدمة Apple Pay Later هي باختصار سوف تكون ميزة ضمن خدمة الدفع الإلكتروني Apple Pay وهي تتيح لك دفع المبالغ المالية على أقساط أو دفعات على مدار 6 أسابيع بدون فوائد لذا هي تعتبر خدمة تقسيط قصيرة الأجل.

المعاملات المالية والمدفوعات سوف تتم من خلال تطبيق المحفظة Wallet على الايفون، ولن يحتاج المطورون أو تجار التجزئة إلى عمل أي شيء إضافي لتفعيلها.

عند إطلاق الميزة بشكل رسمي، سوف يكون أمام المستخدمين خيارين للدفع إما دفع المبلغ كاملاً مرة واحدة، أو استخدام خيار Pay Later للدفع بالتقسيط على أربع مرات.

عند استخدام خيار Pay Later سوف يتم تقسيم مبلغ الدفع على أربع دفعات بالتساوي، يدفع أولها مباشرةً ثم الباقي كل أسبوعين لتتم المعاملة كاملة على مدار 6 أسابيع.

حسابات التوفير على بطاقة ابل الائتمانية

بالنسبة لحاملي بطاقة ابل الائتمانية Apple Card سوف يتمكنون من فتح حسابات توفير مصرفية بالتعاون مع بنك جولدمان ساكس بدون مصاريف أو حد أدني، وسوف يتمكن المستخدمون من إدارة حساباتهم من خلال تطبيق المحفظة Wallet على الايفون.