سامسونج تعتزم إطلاق إصدار جديد من أداة التعقُب Smart Tag هذا العام!

لقد مر قرابة عامين على إطلاق أول متعقب للأشياء من سامسونج، ويقال أن سامسونج تستعد من أجل طرح الإصدار الجديد من هذا الجهاز هذا العام.

تخطط سامسونج لإطلاق الجيل الثاني من جهاز Galaxy Smart Tag في النصف الثاني من العام الجاري. هذا الموعد يأتي بالتزامن مع موعد الكشف عن الجيل التالي من أجهزة الشركة القابلة للارتداء.

أطلقت سامسونج جهاز Smart Tag الأصلي وجهاز Smart Tag Plus جنباً إلى جنب مع هواتف سلسلة جالكسي S21 في شهر يناير من عام 2021.

جهاز Smart Tag الأصلي يعمل بواسطة تقنية البلوتوث، بينما يعمل جهاز Smart Tag Plus بواسطة تقنية النطاق العريض للغاية UWB.

سامسونج عازمة على إطلاق متتبع Smart Tag جديد خلال 2023

هذا الجهاز الصغير يتكامل بشكل وثيق مع أجهزة إنترنت الأشياء SmartThings IoT من شركة سامسونج من أجل مساعدة المستخدمين في العثور على أجهزتهم وأشيائهم المفقودة بطريقة أكثر سهولة، وذلك من خلال شبكة التعهيد الجماعي.

عند إلحاق أجهزة Smart Tag بأي شيء أو كائن سيكون من السهل العثور على هذا الشيء باستخدام تطبيق SmartThings Find. تبدأ أجهزة Smart Tag في تبادل الإشارات المُشفرة مع شبكة SmartThings IoT لإعلام المستخدم بموقع الشيء أو الكائن المفقود.

يتيح كلا الطرازين من أجهزة التتبع الذكية – بواسطة زر مادي – جعل الهاتف أو الجهاز اللوحي يصدر صوت رنين عن بُعد في حالة كنت غير قادر على تحديد موقعهما.

في نفس الوقت، يمكنك تخصيص وبرمجة الزر المادي على أجهزة التتبع لكي يكون بمثابة وحدة تحكم عن بُعد لأجهزة إنترنت الأشياء والأجهزة الذكية المنزلية.

على الرغم من جميع الميزات الرائعة التي تضيفها أجهزة التتبع الذكية الخاصة بسامسونج إلا أنه من الواضح أن الأمور لم تسير على ما يرام كما كانت تخطط لها الشركة.

مر على هذه الأجهزة قرابة عامين دون أن نرى أي إصدار جديد لها. بغض النظر عن أجهزة التتبع من شركة ابل، يبدو أن أجهزة التتبع الذكية من شركة سامسونج لم تجد مكان مناسب لها في هذا السوق حتى الآن.

ولكن بحسب تقرير موقع Sam Mobile من الواضح أن سامسونج لن تستسلم بسهولة، وهي عازمة بالفعل على إطلاق الجيل الجديد من المتعقب الذكي هذا العام. للأسف لا تزال المعلومات حول المتعقب الذكي الجديد نادرة للغاية. كما أننا لسنا متأكدين مما إذا كانت تخطط سامسونج لإطلاق جهازين مع بعضهما البعض أم جهاز واحد.

يشير التقرير فقط إلى أن هناك فرصة أن يمتاز الجهاز التالي ببعض الميزات الأفضل منها إصدار صوت رنين أعلى ونطاقاً لاسلكياً أوسع وإجراءات أمان مُحسنة لمنع الاستخدام الغير مُصرح به.