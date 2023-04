طبيبة تكشف أعراض التسمم الذي تسببه السجائر الإلكترونية

روسيا – كشفت الدكتورة مارينا تساريوفا أخصائية طب الأطفال، أن أعراض التسمم من تدخين السجائر الإلكترونية هي الصداع والدوخة والتعب.

وتشير تساريوفا إلى ازدياد عدد الشكاوي من الصداع والدوخة والتعب وانخفاض التركيز والإغماء وآلام البطن والغثيان. وهذه الأعراض وفقا لها ترتبط بتسمم الجسم بسبب تدخين السجائر الإلكترونية.

تشير الأخصائي إلى أنه بالإضافة إلى هذه الأعراض قد يشعر المصاب بالغثيان والتقيؤ وآلام في البطن وحتى الإغماء.

و تنصح الطبيبة، أولا وقبل كل شيء، بتسهيل وصول الأكسجين إلى المصاب، وذلك بفتح النوافذ، وفك أزرار القميص، وفك الحزام. بعد ذلك، يجب وضع المريض على أحد جانيبه لتسهيل خروج القيء لمنع اختناقه. ووفقا لها ، يمكن تحفيز عملية التقيؤ لدى المصاب فقط إذا كان واعيا، بإعطائه 1.5 لتر من الماء الدافئ وبعد ذلك يجب الضغط على جذر اللسان. كما يمكن استخدام محلول برمنغنات البوتاسيوم.

وتنصح بإعطاء المصاب مواد ماصة وأدوية مسكنة خفيفة إذا كان يعاني من تهيج عاطفي.

المصدر: صحيفة “إزفيستيا”

