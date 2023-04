نصائح سهلة ستساعدك على إدارة الوزن خلال شهر رمضان!

تونس – هناك اعتقاد شائع بأن الناس يفقدون الوزن غالبا بعد صيامهم خلال شهر رمضان، ولكن الأمر يعتمد أيضا على الطعام الذي تستمتع به بعد انتهاء صيامك طوال اليوم.

لذلك، إذا كنت تأكل المزيد من الأطعمة الدهنية، فسينتهي بك الأمر إلى زيادة الوزن.

في الواقع، يميل بعض الأشخاص إلى زيادة الوزن خلال شهر رمضان المبارك، ويمكن أن يعود ذلك لأسباب مختلفة مثل تناول الأطعمة الغنية بالدهون وانخفاض مستوى النشاط وبعض المشكلات الصحية. حسنا، الشيء الوحيد الذي لا يمكن استبعاده هو أن زيادة الوزن أو فقدانه خلال هذه الفترة يمكن تحقيقه بسهولة من خلال القليل من إدارة النظام الغذائي.

إليك كيفية التحكم في وزنك خلال شهر رمضان

– اشرب الكثير من الماء

يمكن أن تساعدك هدية الطبيعة هذه في الحفاظ على رطوبتك طوال اليوم. لذلك فإن شرب الماء في غير أوقات الصيام هو أفضل طريقة للحفاظ على لياقتك. كما أنه يساعد في الحفاظ على التوازن في الجسم، ما يقلل من تدفق الأحماض في الجسم بسبب صيام النهار.

– نظّم وجبتك

بعد صيام يوم كامل، الإفطار هو أكثر الأوقات انتظارا في اليوم، حيث يجتمع جميع أفراد الأسرة معا لتناول الإفطار. ومن ثم، فإن الطعام المحضر للإفطار عادة ما يكون غنيا ومليئا بالسعرات الحرارية اللازمة ليوم الصيام بأكمله. لذا، يمكنك أن تبدأ الإفطار بالفواكه أو السلطات أو الحساء، وهذا سيشبع آلام الجوع، وسينتهي بك الأمر بتناول كميات أقل من الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، ما يؤدي إلى تقلص دهون البطن.

– نظم حصصك

تجنب الإفراط في تناول الطعام لتجنب زيادة الوزن، وهذا هو مفتاح إدارة الوزن المستدامة. ومع ذلك، بعد صيام يوم كامل يصبح من الصعب للغاية إدارته. ومن ثم، فإن أفضل ما يجب اتباعه هو تحضير حصص صغيرة، وبهذه الطريقة يمكنك الاستمتاع بكل نوع شهي ولكن باعتدال، وهو ما لا يؤدي إلى زيادة الوزن.

– قل لا للعصائر المعبأة

يلجأ الكثير من الناس إلى العصائر المحلاة لإرواء عطشهم، حيث يبدو أنه حل فوري، خاصة إذا كنت أثناء التنقل. وهذا يؤدي إلى الانتفاخ ومحتوى السكر يفسد فقدان السعرات الحرارية طوال اليوم في كوب واحد فقط من المشروب.

من الأفضل اختيار العصير الطازج لأنه يحتوي على الكمية المناسبة من التغذية والسكر والألياف التي تساعد في تحسين التمثيل الغذائي في الجسم.

– اختر طعامك بحكمة

تتمثل أفضل طريقة لإدارة صحتك وكذلك وزنك أثناء الصيام في تناول الأطعمة الصحية مثل منتجات الألبان قليلة الدسم واللحوم الخالية من الدهون والخضروات الطازجة والدقيق متعدد الحبوب.

– اعتمد طريقة طبخ صحية

يقوم الكثير من الناس حول العالم بإعداد أطباق اللحوم المقلية والغنية للإفطار وهذا يؤدي إلى زيادة الوزن. وبالتالي، فإن استخدام طرق طهي أخرى مثل التحميص أو الشوي أو الخبز يمكن أن يساعد في تقليل عدد السعرات الحرارية في الطعام الذي تتناوله.

– تمرن بانتظام

يمكن أن تساعدك ممارسة التمارين الخفيفة في الحفاظ على لياقتك خلال الشهر. أفضل طريقة للتحكم في وزنك هي المشي بعد وجبة العشاء، فهذا يساعد على الهضم.

