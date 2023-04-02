شركة هونر تُطلق سلسلة Honor Play 7T لمستخدمي الفئة المتوسطة

طرحت شركة هونر مؤخراً سلسلة Honor Play 7T في الصين ولسنا متأكدين حتى الآن مما إذا كان من المُقرر أن تشق السلسلة طريقها إلى الأسواق العالمية.

السلسلة تتألف من هاتفين فقط حتى الآن وهما Honor Play 7T و Honor Play 7T Pro وكلاهما يأتيان بشاشة LCD قياس 6.7 إنش بمعدل تحديث 90Hz ومعالج DImensity 6020 SoC متوسط المدى.

كلتا الهاتفين يحتويان على كاميرا خلفية مزدوجة. المستشعر الرئيسي عبارة عن كاميرا بدقة 50 ميجابكسل مصحوبة بكاميرا 2 ميجابكسل.

الجانب الأمامي من هاتف Play 7T يحتوي على نوتش على شكل حرف U لإيواء كاميرا الصور الشخصية بدقة 5 ميجابكسل. بينما يحتوي هاتف Play 7T Pro على كاميرا أمامية بداخل فتحة ثقب بدقة 8 ميجابكسل.

يعمل كلا الهاتفين متوسطي المدى بواسطة واجهة Magic UI 6.1 المستندة إلى نظام أندرويد 12. يأتي كل منها بذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

يستمد هاتف Play 7T طاقته من بطارية بسعة 4000 مللي أمبير في الساعة داعمة للشحن السلكي السريع بقدرة 40 وات. بالنسبة لطراز Play 7T Pro فهو يستمد طاقته من بطارية عملاقة بسعة 6000 مللي أمبير ولكنها داعمة للشحن السلكي بقدرة 22.5 وات.

سعر ومواصفات سلسلة Honor Play 7T الفنية بالتفصيل