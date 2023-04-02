ما الجديد القادم في أزرار ايفون 15 ؟

مع هواتف ايفون 15 القادمة وتحديداً مع إصدارات برو سوف تغير ابل من شكل ووظيفة الأزرار كما لم نعرفها من قبل، إذ سوف تتخلى ابل عن الأزرار التقليدية في مقابل أزرار جديدة تعرف باسم الأزرار الصلبة Solid State Buttons.

ما يميز الأزرار الصلبة القادمة عن الأزرار التقليدية هي أنك عندما تقوم بالضغط على الأزرار التقليدية تحدث عملية الضغط فعلاً ليقوم الزر بالوظيفة المصمم لها.

أما مع الأزرار الصلبة فالأمر مختلف، لأنه عندما تقوم بالضغط على الزر على ينضغط فعلياً وإنما هناك محرك يعطيك شعوراً بذلك.

ما قد يكون مثيراً أيضاً في هذا النوع من الأزرار هو ما جاء مؤخراً في عدة تسريبات حول قدرة تلك الأزرار على الاستجابة لأنواع مختلفة من الضغط والتصرف وفقاً لها.

مثلاً يمكن للزر التفرقة بين الضغط الخفيف والشديد والضغط العادي والمطول، وهكذا. أيضاً قد يتم التخلي عن وجود زرين منفصلين للتحكم بالصوت واستبدالهما بزر واحد فقط.

أيضاً يُقال أن تلك الازرار سوف تعتمد على شريحة منخفضة الطاقة تسمح لها بالعمل حتى وإن كان الجهاز مقفلاً!

استكمالاً لمسلسل الشائعات حول الأزرار الصلبة القادمة في الايفون، قد يكون هناك أيضاً زر جديد يُعرف باسم Action Button من أجل أداء مجموعة مختلفة من المهام.

الأزرار الجديدة ستكون جزءًا من تصميم هواتف ايفون 15 برو وايفون 15 برو ماكس بينما قد تحتفظ الإصدارات العادية من ايفون 15 بنفس الأزرار التقليدية استمراراً لسياسة ابل في فصل إصدارات برو عن الإصدارات العادية.