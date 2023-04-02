بعد صبر دام طويلاً – هاتف Poco F4 يتلقى تحديث MIUI 14 وأندرويد 13

تطرح شاومي سنوياً، بالإضافة إلى العلامات التجارية التابعة لها، ريدمي وبوكو، العديد من الهواتف الذكية الاقتصادية ومتوسطة المدى الرائعة وهو ما يعكس مدى تفوق الشركة في سوق الهواتف الذكية ميسورة التكلفة.

ولكن للأسف تتخلف هواتف الشركة كثيراً عندما يتعلق الأمر بالتحديثات الرئيسية بسبب تتأخر الشركة والعلامات التجارية التابعة لها في الحصول على تحديثات أندرويد الجديدة في الوقت المناسب.

هاتف Poco F4 يتلقى تحديث MIUI 14

بدأت الشركة الصينية في إصدار تحديث MIUI 14 المستند إلى أندرويد 13 من خلال الإصدارات التجريبية والنهائية لبعض هواتفها الرائدة منذ أسابيع قليلة. واليوم ينضم هاتف Poco F4 إلى أشقائه الأغلى ثمناً ويحصل على التحديث الجديد في الهند. ومن المتوقع أن توسع شاومي قائمة الدول المدعومة خلال المرحلة المقبلة لكي يصل التحديث في الوقت المناسب إلى جميع البلدان الأخرى.

أعلن رئيس شركة Poco قسم الهند أن هاتف Poco F4 بدأ يتلقى تحديث MIUI 14 مؤخراً ويحصل الهاتف على التحديث الرئيسي برقم إصدار البرنامج الثابت V14.0.2.0.TLMINXM ومع ذلك من المتوقع ألا يصل التحديث إلى جميع المستخدمين دفعة واحدة نظراً لأنه عادة ما يتم طرح التحديث على مراحل مختلفة قبل أن يشق طريقه إلى جميع مالكي الهاتف.

بطبيعة الحال يتم طرح التحديث على عدة مراحل لأسباب منطقية من أبرزها التأكد من أن التحديث الجديد خالي تماماً من المشاكل وأصبح يعمل بصورة مستقرة على أغلب الهواتف التي وصل إليها مبكراً.

حالياً، يتم طرح التحديث لجميع مستخدمي Poco F4 المسجلين في البرنامج التجريبي وقد ذكر بعض المستخدمين أن تحديث MIUI 14 يبلغ حجمه 3.5 جيجابايت تقريباً. وبالتالي من الأفضل أن تتأكد من توفير هذه المساحة التخزينية على ذاكرة الهاتف الداخلية قبل أن يطرق التحديث أبوابك، وكذلك من الأفضل إن كنت قادرًا على إنشاء نسخة احتياطية من جميع بياناتك الثمينة تحسبًا لأي خطأ أثناء عملية التحديث.

أيضاً من الأفضل أثناء عملية التحديث أن تتأكد من توفير اتصال ثابت ومستقر بالإنترنت، ويُفضل أن يكون ذلك عبر اتصال الواي فاي وليس اتصال البيانات وتوفير نسبة شحن بالبطارية لا تقل عن 50%.

بطبيعة الحال يأتي تحديث MIUI 14 بعدد كبير من الميزات الجديدة المستندة إلى نظام أندرويد 13 فضلاً عن بعض الميزات الإضافية التي أضافتها شاومي على الواجهة المخصصة الخاصة بها.