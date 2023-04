منذ بدء شهر رمضان.. 9 ملايين معتمر يُؤدون مناسك العمرة

قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمات متنوعة لـ9 ملايين و357 ألفا و853 مصلِ ومعتمر منذ بدء شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرية وحتى السبت.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية فإنّه من بين الخدمات التي جرى تقديمها خلال الأيام العشر الأوائل من رمضان: «توزيع 508 آلاف و560 عبوة من ماء زمزم، وكتيبات ومطويات لـ62 ألفا و500 مستفيد، وتقديم توعية رقمية لـ719 ألفا و500 مستفيد».

فيما استفاد مليون و992 ألفا و50 شخصا من التوعية الميدانية، وجرى تقديم خدمات تطوعية لـ982 ألفا و154 مستفيدا، إلى جانب تقديم خدمة التطويف لـ45 ألفا و560 مستفيدا، وتوزيع 9 آلاف و497 أساور بمعصم اليد للزائرين الصغار، بحسب الوكالة.

والأربعاء، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية إتاحة الحجوزات لأداء العمرة في العشر الأواخر من رمضان عبر تطبيقي «نسك» و«توكلنا».

