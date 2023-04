هل الوسواس القهري مرض خطير حقا؟!

أستراليا – يؤثر الوسواس القهري على الأطفال والمراهقين والبالغين. وأحد المفاهيم الخاطئة هو أنه خفيف: شخص مرتب جدا أو يحب التنظيف.

لكن الوسواس القهري ليس ممتعا. الهواجس مزعجة للغاية وهناك أفكار متطفلة ومتكررة لا يستطيع الشخص المصاب بالوسواس القهري السيطرة عليها. قد يعتقدون، على سبيل المثال، أنهم أو أحبائهم في خطر شديد.

وتعد الإكراهات أفعالا تخفف مؤقتا من هذه الضائقة، ولكنها تؤدي في النهاية إلى تفاقمها، مثل التحقق من قفل الباب. ويقضي الأشخاص المصابون بالوسواس القهري ساعات كل يوم تستهلكها هذه الدورة، بدلا من أنشطتهم العادية، مثل المدرسة أو العمل أو التمتع بحياة اجتماعية.

ويمكن أن يكون أيضا محزنا جدا لأفراد الأسرة الذين غالبا ما ينتهي بهم الأمر بإكمال الطقوس أو توفير طمأنة مفرطة للشخص المصاب بالوسواس القهري.

وغالبا لا يخبر الأشخاص المصابون بالوسواس القهري الآخرين بأفكارهم المزعجة أو طقوسهم المتكررة.

ولا يسأل الأطباء دائما عن أعراض الوسواس القهري عندما يلتمس الناس العلاج لأول مرة.

وعندما يشعر الناس بالراحة عند التحدث عن أعراض الوسواس القهري لديهم، قد يتم التشخيص بواسطة طبيب عام أو طبيب نفسي أو غيره من متخصصي الرعاية الصحية.

وقد يكون من الصعب أحيانا تمييز الوسواس القهري عن الحالات الأخرى، مثل اضطرابات الأكل أو اضطرابات القلق أو التوحد.

ويعد الحصول على تشخيص إضافي للصحة العقلية أمرا شائعا لدى الأشخاص المصابين بالوسواس القهري. وفي هذه الحالات، يكون مقدم الرعاية الصحية المتمرس في اضطراب الوسواس القهري مفيدا.

ولتشخيص الوسواس القهري، يسأل أخصائي الصحة الأشخاص و/أو أسرهم أسئلة حول وجود الهواجس و/أو الإكراهات، وكيف يؤثر ذلك على حياتهم وعائلاتهم.

وبعد تشخيص شخص ما، من المفيد معرفة المزيد عن الوسواس القهري وما يتضمنه العلاج.

وهناك مجموعة من الأدوية التي تعالج الوسواس القهري بشكل فعال. ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لمعرفة المزيد عن موعد إضافة الدواء.

ويتلقى العديد من الأشخاص علاجات تبدو ذات مصداقية، ولكنها تفتقر إلى الأدلة، مثل العلاج المعرفي العام غير المخصص للآليات التي تحافظ على الوسواس القهري. وتهدر العلاجات غير الملائمة الوقت والجهد الثمين اللذين يمكن أن يستخدمهما الشخص للتعافي. ويمكن أن تؤدي العلاجات غير الفعالة إلى تفاقم أعراض الوسواس القهري.

وحتى عندما يتلقى شخص ما علاجات الخط الأول القائمة على الأدلة، فإن حوالي 40-60% من الأشخاص لا يتحسنون.

والعائق الأكثر شيوعا للحصول على المساعدة هو عدم معرفة من يجب رؤيته أو إلى أين تذهب. ابدأ بطبيبك: أخبره أنك تعتقد أنك مصاب بالوسواس القهري واطلب مناقشة خيارات العلاج. قد يشمل ذلك الأدوية والإحالة إلى طبيب نفسي.

وإذا اخترت العلاج، فمن المهم أن تجد طبيبا يقدم علاجا محددا وفعالا للوسواس القهري.

