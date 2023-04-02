جميع هواتف سامسونج القديمة ستحصل على هذه الميزة قريباً!

من الطبيعي أن يتم طرح الهواتف الذكية الجديدة بعدد كبير من الميزات الحصرية في البداية لجذب انتباه الجمهور وإغراء كبر عدد من المشتريين. ولكن سرعان من تشق طريقها بعد ذلك إلى الأجهزة القديمة أيضاً. وهذا هو حال ميزة Image Clipper الاستثنائية من سامسونج.

بحسب تقرير موقع Sam Mobile فإن جميع هواتف سامسونج الرائدة القديمة ستحصل على ميزة Image Clipper خلال الفترة القادمة.

ميزة Image Clipper كانت واحدة من بين تلك الميزات الحصرية التي تم تقديمها لأول مرة على هواتف جالكسي S23 في فبراير الماضي والتي تتيح لك القدرة على الإمساك بالإصبع أو بقلم S-Pen على جزء محدد من الصور داخل تطبيق الاستوديو. وبعد ذلك يمنحك التطبيق إمكانية اقتصاص الصورة ويقدم لك خيارات مختلفة من أجل حفظ الصورة أو نسخها أو لصقها.

ميزة Image Clipper من بين ميزات التحرير المفيدة للغاية أثناء التنقل. في حين أن هناك بالفعل العديد من تطبيقات الطرف الثالث التي تسمح لك بالقدرة على استخراج واقتصاص أجزاء من الصور ولكن من الأفضل دائماً أن تكون الوظيفة متاحة بداخل إعدادات التطبيقات الافتراضية التي يُعتمد عليها بشكل أكبر.

ميزة Image Clipper قادمة لأجل هواتف سامسونج القديمة

هذه كانت من بين أفضل الميزات المُثيرة للاهتمام والتي تم تقديمها على واجهة One UI 5.1 مع هواتف جالكسي S23. الآن بعد أن استقرت الهواتف الجديدة في أيدي المشتريين، حان الوقت لمنح مالكي الأجهزة القديمة بعض الميزات الجديدة والتي من بينها Image Clipper.

وفقاً لتقرير Sam Mobile فإن الميزة ستصل إلى كل من سلسلة جالكسي S22 وجالكسي S21 في وقت ما خلال الشهر القادم. التقرير لم يذكر موعد محدد ولكنه أشار إلى شهر أبريل. هذا يعني أنه من المتوقع أن نشهد الميزة في أي لحظة من الآن.

ميزة Image Clipper من الميزات المفيدة نعم، ولكنها بالتأكيد لن تكون سبباً لدفع المستخدمين إلى شراء هواتف جالكسي S23 الجديدة من أجلها، إلا إذا كانوا عاشقين لقدرات التحرير الاحترافية للصور.

وبما أننا أصبحنا في شهر أبريل، فمن المتوقع أن تصل الميزة إلى جميع هواتف سامسونج الرائدة القديمة وحينها يمكنكم التحقق من الميزة بأنفسكم والتأكد مما إذا كانت مفيدة بالفعل أم هي مُجرد إضافة طفيفة لتعزيز مبيعات سلسلة جالكسي S23.