ما هي “الغلوكوما” ومن هم المعرضون للإصابة بها؟

روسيا – أعلنت الدكتورة إلميرا عزيزوفا، أخصائية طب وجراحة العيون، أنه لا يوجد حاليا عامل محدد يؤدي إلى الإصابة بالغلوكوما “المياه الزرقاء”.

وتشير في حديث لموقع Gazeta.Ru، ولكن مع ذلك توجد عوامل خطر من بينها الاستعداد الوراثي للإصابة بالمرض.

وتقول: “إذا كان والدا الشخص أو أقرب أقربائه يعانون من الغلوكوما، فإنه سيكون ضمن مجموعة الخطر. ويزداد خطر الإصابة بالغلوكوما لدى الأشخاص الذين يعانون من قصر النظر، وداء السكري وتوقف التنفس أثناء النوم. كما يصيب الأشخاص الذين يعانون من اضطراب عملية التمثيل الغذائي والمدخنين وانخفاض مستوى ضغط الدم. وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن يتطور المرض بغض النظر عن العوامل المذكورة بعد الأربعين من العمر”.

ووفقا لها، لا تظهر أي أعراض للغلوكوما في مراحل المرض الأولى. لذلك بعد سن الأربعين يجب مراجعة طبيب العيون مرة في السنة للتأكد من عدم الإصابة بالغلوكوما وفي حالة تشخيص المرض لعلاجه في الوقت المناسب.

المصدر: Gazeta.Ru

