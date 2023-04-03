سلسلة جالكسي S23 – ما الذي يقدمه التحديث الأخير للكاميرا؟

بحسب تسريب Ice Universe يُقال أن عملاق التكنولوجيا الكوري يستعد من أجل طرح تحديث كبير لسلسلة جالكسي S23 خلال وقت قريب. هذا التحديث سيُركز بشكل أساسي على قدرات التصوير وجلب بعض الميزات الجديدة جنباً إلى جنب مع بعض الإصلاحات الهامة.

لم تصرّح سامسونج حتى الآن بأن هناك تحديث قادم لثلاثي السلسلة الرائدة ولكن بناءً على ما ذكره المُسرب، فمن الواضح أن الشركة أكدت بالفعل على هذا الأمر بطريقة غير مباشرة عبر إحدى مدوناتها.

سلسلة جالكسي S23 تتلقى تحديث جديد لإصلاح مشكلات الكاميرا

ذكر Universe بالنص: “أؤكد أن سلسلة جالكسي S23 ستحصل على تحديث جديد للكاميرا قبل نهاية شهر مارس“. وقال أن الشركة غردت مؤخراً بـــ: “ستحصل السلسلة الرائدة من سامسونج على تحديث كبير يتضمن تحسين قدرات الكاميرا“. ومع انتهاء شهر مارس بالفعل، فلم يعد متبقِ سوى أيام قليلة لرؤية هذا التحديث على أرض الواقع.

لم يشارك المُسرب محتوى هذا التحديث. ونعتقد أنه لا يمتلك أي تفاصيل دقيقة حوله. ولكن بناءً على عدد الشكاوي التي تلقتها منتديات سامسونج مؤخراً، فمن الممكن أن يلعب هذا التحديث دور كبير في إصلاح المشاكل التي تواجه المستخدمين مؤخراً.

تتمثل المشكلة الأولى في قدرات التركيز التلقائي بينما تظهر المشكلة الثانية في سرعة الغالق. بعض المشتريين الأوائل لسلسلة جالكسي S23 اشتكوا بالفعل من أن الهواتف تُكافح بصعوبة أثناء التركيز على الموضوع لفترات طويلة حيث تظهر العديد من البقع الضبابية في جميع أنحاء الصورة.

أما مشكلة سرعة الغالق أو المعروفة باسم “Shutter Lag” هي مشكلة شائعة لطالما عانت منها هواتف شركة سامسونج الرائدة، ويبدو أنها لا تزال موجودة مع سلسلة جالكسي S23.

من المُرجح أيضاً أن يحصل الوضع الليلي على بعض التحسينات حيث أشار Ice Universe في منشوراته السابقة أن هناك مشاكل في الصور التي يتم التقاطها في ظروف الإضاءة المنخفضة. ربما هذه المشكلة ناتجة عن عدم اتزان نطاق HDR وهي بالفعل من الجوانب الرئيسية التي لم تكن في أحسن حالاتها على هواتف سامسونج.

نطمع أن تتمكن سامسونج من إصلاح جميع المشاكل الكاميرا مع التحديث القادم. في نفس الوقت، هناك بعض المستخدمين الذين لاحظوا بعض المشاكل مع قلم S-Pen على طراز ألترا فضلاً عن بعض المشاكل في اتصال WiFi.

من المفترض أن يتم الاعتناء بجميع هذه المشاكل مع التحديث. وقد يكون هذا هو التحديث الرئيسي الأول بعد تحديثين فرعين تلقتهما السلسلة منذ الإطلاق.