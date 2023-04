طبيبة تحذر من مخاطر الفواكه والخضار في غير موسمها

روسيا – أعلنت الدكتورة إيرينا نيكولينا خبيرة التغذية الروسية أن أضرار الخضار والفواكه غير الموسمية يمكن أن تكون أكثر من فوائدها.

وتشير الخبيرة إلى أن الفواكه والخضار غير الموسمية قد تحتوي على كمية كبيرة من المبيدات والنترات التي تستخدم لإطالة مدة تخزينها وصلاحيتها.

ووفقا لها هذه المواد تؤثر سلبا في جسم الإنسان وتسبب الحساسية ومشكلات في الجهاز التنفسي والجهاز العصبي والغدد الصماء. وبالإضافة إلى ذلك، لمبيدات الحشرات والنترات علاقة بتطور الأورام.

وتدعو الخبيرة إلى الحذر من إضافة الفواكه والخضار غير الموسمية إلى النظام الغذائي للأطفال. لأن عملية إزالة السموم من جسمهم بطيئة وليست سريعة ونشطة كما لدى البالغين.

وتنصح الخبيرة بالانتظار حتى الصيف لشراء التفاح والعنب والفراولة والخوخ وغيرها ونفس الشيء يشمل الخضار مثل الفلفل والكرفس والسبانخ والخيار والطماطم.

وتضيف: يمكن الحصول على الفيتامينات من المنتجات المجمدة، وفي حالة الرغبة الشديدة بتناول فاكهة طازجة فمن الأفضل شراء فاكهة صغيرة الحجم وذات ألوان ورائحة طبيعية وليس الكبيرة وذات ألوان جذابة.

المصدر: صحيفة “إزفيستيا”

