السيارات والرياضة والسينما – خطط ابل المستقبلية خارج حدود التقنية!

مستقبلاً سوف نشهد تحولاً كبيراً من ابل خارج حدود ونطاق سوق الأجهزة الذكية، صحيح أن ابل لازالت متربعة على قائمة أكبر الشركات التقنية في العالم، إلا أن الشركة لديها خطط للتوسع في مجالات أخرى مثل السيارات والرياضة والسينما وغيرها.

ابل والاتجاه إلى سوق السيارات

لطالما عُرفت ابل بكونها شركة تقدم خدمات ومنتجات تقنية للجمهور، لذا كان أمراً مستغرباً عندما بدأت التقارير الصحفية تتحدث قبل سنوات عن نية ابل دخول سوق السيارات.

سوق السيارات عالمياً دوماً ما كان مُسيطراً عليه من قبل شركات إنتاج السيارات الكبرى التي لها خبرات طويلة في الصناعة، هذا لم يمنع شركات جديدة مثل تسلا من اختراق هذا السوق وفرض نفسها على المنافسين.

ربما هذا أعطى ابل ضوءًا أخضر لتكرار التجربة خاصةً وأن الشركة لديها خبرة طويلة في مجال تطوير البرمجيات ما قد يعطيها القدرة على تطوير أنظمة قيادة ذاتية للسيارة التي تنوي طرحها.

بحسب التقارير الصحفية، فإن عملية تطوير سيارة ابل ذاتية القيادة بدأت بالفعل منذ سنوات وقد استعانت ابل بالعديد من المهندسين والخبراء من كبرى شركات صناعة السيارات كما ستتعاون مع أحدها في عمليات التصميم والتصنيع، وقد طُرحت عدة أسماء مثل هيونداي وكيا.

لا يُعرف على وجه الدقة متى سنرى سيارة ابل، إلا أن كافة التوقعات. تشير إلى أن ذلك لن يحدث قبل عام 2025.

الدوري الإنجليزي على منتجات ابل

هذا مجال آخر يبدو بعيداً كل البعد عن ابل، لكن في الحقيقة ليس كثيراً لأن ابل بالفعل لديها منصة بث تلفزيوني Apple TV Plus وكانت لديها حقوق بث دوري كرة القدم الأمريكية NFL.

من أجل تطوير منصة البث الخاصة بها، تطمح ابل إلى الحصول على حقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بحسب تقرير لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

جدير بالذكر أن عقود البث التلفزيوني الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع مجموعة beIN Sports و Sky Sports و BT Sport سوف تنتهي بحلول عام 2025.

في حالة حصول ابل على حقوق بث الدوري الإنجليزي فسوف تتيحها على منصة Apple TV Plus بخطط اشتراك منفصلة “شهرية، ربع سنوية، سنوية” بخلاف الاشتراك المعتاد في الخدمة نفسها.

هناك شائعات أخرى كانت تفيد أن ابل تنوي الدخول في مفاوضات من أجل الاستحواذ على أحد أعرق الأندية الإنجليزية لكرة القدم وهو نادي مانشستر يونايتد.

من التلفزيون إلى السينما

حققت خدمة البث التلفزيوني لآبل Apple TV Plus نجاحاً ملحوظاً منذ إطلاقها عام 2019 وجزء من النجاح راجع بالأساس إلى جودة الأعمال الفنية المقدمة على المنصة.

ابل تنوي طرح الأفلام التي تنتجها ليس فقط على المنصة التابعة لها بل أيضاً في دور العرض السينمائية لأجل تحقيق المزيد من العائدات المالية، وبحسب صحيفة بلومبيرج الأمريكية فإن ابل تنوي استثمار نحو مليار دولار أمريكي في ذلك.