جالكسي زد فليب 5 سيحتوي على شاشة ثانوية هي الأكبر حجماً على الإطلاق!

بحسب آخر الشائعات فقد يأتي هاتف جالكسي زد فليب 5 بشاشة ثانوية أكبر حجماً بفارق ملحوظ عن الشاشة الثانوية المتواجدة على طراز زد فليب 4. في الواقع، يُقال أن الشاشة الثانوية على هاتف زد فليب 5 ستكون حتى أكبر من الشاشة الثانوية على هاتف Oppo Find N2 Flip الذي تم إطلاقه بالأسواق العالمية منذ أسابيع قليلة.

جالكسي زد فليب 5 بشاشة ثانوية هي الأكبر على الإطلاق

مصدر هذه الشائعة هو Ice Universe – مُسرب أخبار شهير على موقع تويتر – وعادة ما يتضح في النهاية بأن تسريباته على قدر كبير من المصداقية.

ومع ذلك، لم يذكر Universe ما هو حجم الشاشة الثانوية بالضبط، سوى أنه قال أنها ستكون أكبر حجماً من الشاشة الثانوية على كل من جالكسي زد فليب 4 وهاتف Find N2 Flip.

يشتمل هاتف جالكسي زد فليب 4 على شاشة ثانوية على غطائه الخلفي يبلغ قطرها 1.9 إنش، بينما يشتمل هاتف Find N2 Flip على شاشة ثانوية يبلغ حجمها 3.26 إنش. وإذا كانت شائعة Universe صحيحة فهذا يعني أن الشاشة الثانوية على هاتف جالكسي زد فليب 5 ستكون أكبر من 3.26 إنش، مما يعني أيضاً أنها ستكون ضعف حجم الشاشة الثانوية المتواجدة على هاتف زد فليب 4.

أيضاً لم يتطرق المسرب للحديث عما إذا كانت ستكون شاشة الغطاء عبارة عن لوحة عرض رأسية أم أفقية. للأسف لوحة العرض الثانوية على هاتف Find N2 Flip تعجز عن توفير العديد من الوظائف ومن الصعب التحكم بها، على عكس الشاشة الثانوية المتواجدة على هاتف زد فليب 4. ولكن يُقال أن شركة أوبو تعمل جاهدة من أجل توفير العديد من الوظائف الجديدة للشاشة الثانوية عبر التحديثات القادمة.

ولكن ما يهمنا هنا هو هاتف سامسونج، بالتأكيد هو أمر جيد جداً إذا جاءت شاشة الغطاء الثانوية على هاتف جالكسي زد فليب 5 أكبر حجماً طالما كان المستخدم قادر على تحقيق أكبر قدر من الاستفادة منها. حالياً تعتبر شركة موتورولا هي أفضل شركة من حيث كم الوظائف التي تمنحها للمستخدمين على شاشات العرض المقدمة على هواتفها القابلة للطي.

نحن نتفهم جيداً القيود التي تفرضها حدود وأحجام الهواتف القابلة للطي، ولكن إذا بلغ قطر الشاشة الثانوية أكبر من 3.26 إنش فهذه مساحة عرض مذهلة يُمكن تحقيق استفادة حقيقة من خلالها في وظائف عديدة دون الحاجة إلى فتح غطاء الهاتف. نتمنى أن يأتي هاتف جالكسي زد فليب 5 بمثل الوظائف التي نأمل في تواجدها.

بطبيعة الحال يتم الإعلان عن هواتف سامسونج القابلة للطي في شهر أغسطس من كل عام، لذا ما يزال أمامنا عدة أشهر للتأكد من صحة هذه الشائعات.