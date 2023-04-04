هذا هو موعد الإعلان عن أقوى هواتف الألعاب ASUS ROG Phone 7

أكدت شركة اسوس بشكل رسمي موعد إطلاق هواتف ASUS ROG Phone 7 والذي يبدو أنه يأتي مبكراً عن موعده المعتاد أسابيع قليلة. سيتم الإعلان عن سلسلة الألعاب الجديدة يوم 13 أبريل القادم.

اسوس تكشف موعد الإعلان عن ASUS ROG Phone 7

شاركت الشركة التايوانية خبر التأكيد الرسمي حول موعد الإعلان عن السلسلة الجديدة مع متابعيها على قنواتها وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. سيبدأ بث الحدث في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق أوروبا أو الواحدة مساءً بتوقيت جرينتش.

لا نعرف لماذا قررت شركة اسوس إطلاق السلسلة الجديدة مبكراً عدة أسابيع عن موعدها. لقد تم الإعلان عن سلسلة ROG Phone 6 في شهر يوليو من العام الماضي، مما يعني أن السلسلة الجديدة ستأتي مبكراً عن موعدها بفاصل ثلاث أشهر تقريباً.

في جميع الأحوال، من المتوقع أن يتم بث حدث الإعلان على الهواء، وقد شاركت الشركة الرابط الخاص بالحدث لكي تتمكن من الاحتفاظ به في إشارة مرجعية إلى أن يحين موعد البث.

حسناً، دعونا نتكلم عن الشيء الغريب في منشور اسوس. الغريب أن الشركة ذكرت في منشورها على مواقع التواصل أن الحدث القادم سيشهد الإعلان عن Asus ROG Phone 7 ولكنها لم تذكر كلمة “سلسلة“. ولكن إذا حاولت النقر على رابط الحدث فسوف تلاحظ كلمة سلسلة. لذلك نتوقع أن يشهد الحدث إطلاقين مختلفين وهما ROG Phone 7 و ROG Phone 7 Pro.

تم رصد ثلاث طُرز من السلسلة على موقع GeekBench

الشيء الأغرب، خلال الأسابيع الماضية تمكنا من رصد ثلاث طُرز مختلفة من هواتف اسوس القادمة. ربما هذا يعني أن هناك تغيير في الأمور عن الأعوام الماضية وقد يتم إطلاق ثلاث هواتف دُفعة واحدة.

على كل حال، وعلى الرغم من أن مواصفات السلسلة لا تزال غير معلومة، ولكننا نتوقع أن يتم تجهيز السلسلة الجديدة بمعالج كوالكم الرائد Snapdragon 8 Gen 2 SoC. هذا هو أقوى سيليكون من شركة كوالكم حتى وقتنا الحالي وتتمتع بقوة معالجة رسومية مذهلة بشكل أفضل من جميع شرائح المعالجة السابقة أو المنافسة.

بجانب المعالج، سيتم شحن الهواتف بذاكرة عشوائية بسعة لا تقل عن 16 جيجابايت أو ربما 18 جيجابايت والتي ستكون من نوع LPDDR5X عالية السرعة.

يُقال أن هاتف ROG Phone 7 سيشتمل على شاشة قياس 6.8 إنش وهي لوحة عرض AMOLED بدقة +FHD بمعدل تحديث فائق السرعة يبلغ 165Hz.

بما أنه هاتف ألعاب من الطراز الأول، فمن المتوقع أن يتم تجهيزه ببطارية عملاقة بسعة 6000 مللي أمبير والتي ستدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 65 وات.

اسوس تعرف تماماً كيف تصنع هواتف ألعاب فريدة من نوعها. ولكن بما أنه لا يزال أمامنا بعض الوقت على موعد الإعلان الرسمي فنحن نتوّق للحصول على بعض التفاصيل الإضافية حول مواصفاتها وميزاتها الرئيسية.