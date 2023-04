نصائح للتقليل من الشعور بالعطش أثناء الصيام

تركيا – يقدم خبراء التغذية العديد من النصائح التي تساعد في الحفاظ على الصحة أثناء شهر رمضان، وتساعد في التقليل من الشعور بالعطش خلال فترة الصيام.

ومن بين الأمور التي يركز عليها خبراء الصحة هو الحرص على تناول كميات كافية من الماء والسوائل أثناء السحور، إذ ينصح بشرب الماء والشاي الأخضر، والتركيز على العصائر الطبيعية لاحتوائها على الفيتامينات والأملاح التي تمد الجسم بالطاقة.

وللتقليل من الشعور بالعطش أثناء الصيام يفضل الابتعاد عن المشروبات الغازية أو العصائر المصنعة التي تحوي كميات كبيرة من السكر، كما ينصح بعدم الإكثار من شرب القهوة والشاي والمشروبات التي تحوي كميات كبيرة من الكافيئين كون هذه المادة تسرع عملية طرح السوائل من الجسم.

وينصح خبراء التغذية بتناول الفواكه والخضروات الغنية بالسوائل أثناء السحور مثل البطيخ والخيار والبرتقال، ويحذرون من تناول الأطعمة التي تحوي كميات كبيرة من الملح والتوابل كونها تزيد الشعور بالعطش.

ومن الأطعمة التي ينصح بتجنبها على وجبات السحور هي الأطعمة المعلبة واللحوم المصنعة لاحتوائها على المواد الحافظة ونسب عالية من الصوديوم الذي يسبب اضطرابا في السوائل في الجسم.

ويفضل أن يؤخر الصائم وجبة السحور إلى ما بعد منتصف الليل كي لا يشعر بالجوع والعطش خلال مدة الصيام، كما ينصح بعدم التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة أثناء النهار، والابتعاد عن التمارين الرياضية القاسية التي تزيد من معدلات التعرق، وتجنب شرب كمية كبيرة من الماء دفعة واحدة قبل بدء الصيام وتوزيع كميات الشرب أثناء الإفطار.

