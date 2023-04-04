تسريب عروض حية لتصميم هاتف Vivo X Flip المُرتقب

خلال السنوات الأخيرة اشتدت المنافسة في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي، ولم تعد سامسونج وحدها في هذا السوق بعد إطلاق بعض الهواتف في الأسواق العالمية.

ومن الواضح أن أحدث وافد إلى هذا القطاع سيكون هاتف Vivo X Flip الصدفي والذي من المتوقع أن يتم الكشف عنه في غضون أشهر قليلة، ولكن بالتأكيد قبل أن يحدث ذلك، سنحل على العديد من التسريبات التي تكشف لنا مواصفاته التي لا تزال مُبهمة إلى حد كبير.

تسريب صور حية لهاتف Vivo X Flip القابل للطي

للأسف لا تزال التفاصيل الدقيقة عن هذا الهاتف طي الكتمان وغير واضحة، ولكن بفضل الصورة الحية التي تم تسريبها مؤخراً على الإنترنت يمكنكم تخيل ما سنحصل عليه في النهاية، وإن كان على الأقل من حيث التصميم والمظهر الخارجي.

مثله مثل العديد من الهواتف الصدفية القابلة للطي، سيمتاز الهاتف بشاشة غطاء ثانوية على ظهره. ومن المتوقع أن تحاول فيفو بذل كل الجهود الممكنة من أجل تحسين تجربة الاستخدام على هذا الشاشة وجعلها عملية ومفيدة بشكل كبير للمستخدمين بحيث يكون من السهل الاعتماد عليها أثناء طي الهاتف دون الحاجة إلى فتحة. هذا يعني أنه سيتعين على الشركة تحسين وظائف الشاشة الخارجية من خلال واجهة المستخدم المُخصصة.

ربما يتساءل بعضكم عن الموعد المُحدد للكشف عن هذا الهاتف أو حتى ما هي مواصفاته؟ ولكن لسوء الحظ، لا نمتلك أي تفاصيل حول هذه المعلومات في الوقت الحالي. الصورة التي تم تسريبها لا تبوح لنا بالكثير مما نريده، سوى التصميم فقط، وهو في الواقع أكثر الجوانب أهمية في قطاع الهواتف القابلة للطي.

ولكننا في الوقت ذاته سعداء الحظ، ومن المفترض أن نقدم الشكر لحساب Digital Chat Station الذي قام بتسريب الصورة من خلال منشور على موقع Weibo.

تظهر الصورة إحدى العارضات والممثلات الصينية الشهيرة وهي تحمل هاتف Vivo X Flip في يدها، وجميع المؤشرات تشير إلى كونها إحدى الصور الترويجية المُبكرة للجهاز القادم. وعلى الرغم من أن الصورة لا تحميل معها الكثير من التفاصيل ولكن يكفينا أن نتأكد من خلالها أن الشاشة الثانوية ستكون أكبر حجماً من تلك الشاشة المتواجدة على هاتف جالكسي زد فليب 4. من الممكن أن يبلغ قطر هذه الشاشة حوالي 3 إنش، أي تكون بنفس حجم شاشة الغطاء لهاتف Oppo Find N2 Flip.

ولكن على عكس هاتف شركة أوبو، يبدو أن الشاشة الثانوية على Vivo X Flip ستكون شاشة أفقية وليست عمودية، مما يمنحها المزيد من المرونة على تأدية العديد من الوظائف. ربما هذا يعني أن المستخدم سيكون قادراً على التحكم في عناصر واجهة المستخدم والتحقق من الوقت والتاريخ وشريط الحالة ومعظم الإشعارات دون الحاجة إلى فتح غطاء الهاتف.

يبدو أن هذا الجهاز المثير للإعجاب سيحتوي على وحدة كاميرا دائرية أعلى شاشة الغطاء وستحضن بداخلها كاميرا مزدوجة، بجانب إحدى مصابيح LED. يبدو أيضاً أن الكاميرا ستحمل علامة Ziess التجارية لكونها المسؤولة عن توريد العدسات وضبط ألوانها.

لا تزال هناك العديد من التفاصيل التي نتوّق لمعرفتها مثل قدرات الكاميرا ونوع المعالج ومدى متانة الهاتف ونوع المفصلة المستخدمة. حتى معايير IP لحماية الهاتف من الماء والغبار سنكون سعداء لو تمكنا من تحديدها قبل أن يحين موعد الكشف الرسمي عن الهاتف.

على كل حال، نحن متحمسون جداً لهذا الهاتف الذي يأتي كرابع هاتف قابل للطي للعلامة التجارية. وبما أننا على مشارف الإعلان عن الهاتف، فمن المتوقع أن سنحصل على كل ما نأمل به خلال الأسابيع القليلة القادمة…فترقبوا معنا.