مشاكل في تطبيق الطقس والوايفاي على الايفون

تطبيق الطقس الخاص بآبل قد توقف عن العمل لدى الكثير من المستخدمين حول العالم منذ صباح اليوم دون أن يُعرف سبب المشكلة على وجه التحديد.

عند فتح تطبيق الطقس على الايفون أو الايباد، لا يُظهر التطبيق أية بيانات تخص حالة الطقس، لكن للغرابة لا يزال التطبيق يعمل بكفاءة على ساعة ابل.

ابل نفسها اعترفت بوجود المشكلة عبر موقعها الرسمي، وقالت إن مشكلة تطبيق الطقس ربما تؤثر على عدد من المستخدمين.

حتى الآن لازالت المشكلة مستمرة دون أن تتكشف الأسباب من ورائها، ومن غير المعلوم إذا ما كانت ابل ستعمل على المشكلة وتُعيد الأمور إلى نصابها أم ستضطر إلى إطلاق تحديث صغير لحلها.

يأتي ذلك بعد نحو أسبوع من عودة تطبيق Dark Sky للعمل قبل أن يتوقف مرة أخرى. لمن لا يعلم فإن تطبيق Dark Sky هو تطبيق للطقس اشترته ابل ودمجت معظم مزاياه في تطبيق الطقس الخاص بها.

من جهة أخرى، واجه بعض المستخدمين مشاكل مع كلمات مرور الوايفاي على هواتف الايفون.

يأتي ذلك، بعد القيام بتنزيل تحديث iOS 16.4 الأخير حيث قام التحديث بمحو كافة كلمات المرور المسجلة لشبكات الوايفاي المحفوظة سابقاً، وبات على المستخدمين إعادة إدخالها مرة أخرى من جديد.

من أجل ذلك، يتوقع أن تقوم ابل بإطلاق تحديث فرعي جديد لاستهداف تلك المشاكل، ولا عجب إن أطلقت ابل تحديث iOS 16.4.1 هذا الأسبوع.