أخصائية روسية في الغدد الصماء تنصح الذين يعانون من أمراض الكلى وزيادة الوزن بالتخلي عن اللحوم

روسيا – نصحت الاختصاصية الروسية في الغدد الصماء أوليانا روميانتسيفا الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى والوزن الزائد بالتخلي عن تناول اللحوم.

وقالت إن الروسي المتوسط ​​يأكل كل عام 93 كيلوغراما من اللحوم.

وحسب مؤسسة “روس ستات ( الإحصاءات الروسية)، فإن متوسط ما يأكله الروس كل عام هو 93.7 كيلوغراما من اللحوم. وهذا ما يزيد بمقدار 3.2 كلغ عما كان عليه عام 2019. ويتخذ الخبراء مواقف متباينة من الاستهلاك المتزايد لمنتجات اللحوم.

وسردت د. أوليانا روميانتسيفا أخصائية الغدد الصماء، وأخصائية التغذية، فئات الأشخاص الذين يجب عليهم الامتناع عن تناول منتجات اللحوم.

وقالت إن عملية هضم هذا الطعام ترتبط بإفراز حمض البوليك. ويتم إخراجها من جسم الإنسان عن طريق الكلى. ولكن إذا تعطل هذا العضو المهم، فسوف يتراكم الحمض في المفاصل ويكون له تأثير سام قوي. ونتيجة لذلك قد يتطور مرض النقرس.

وقالت الطبيبة:” على سبيل المثال ففي حال الإصابة بالفشل الكلوي الحاد أو المزمن يجب الحد من استهلاك اللحوم”.

من الأفضل أيضا للأشخاص الذين يعانون من السمنة عدم التورط في تناول منتجات اللحوم. ومع مراعاة مثل هذا النظام الغذائي، ستزيد كمية الكوليسترول في الدم. ومن الأفضل إعطاء الأفضلية للأسماك واللحوم البيضاء. ومع ذلك، لا يُنصح باستبعاد منتجات اللحوم تماما.

وأعادت إلى الأذهان أن اللحوم تحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة لا يستطيع جسمنا إنتاجها. لا يمكننا الحصول عليها إلا من منتجات ذات أصل حيواني.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

