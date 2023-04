خدش من قطه الأليف يُفقد رجلا بصره مؤقتا

الولايات المتحدة – أصيب رجل من تكساس بالعمى الجزئي في إحدى عينيه بعد أن خدشه قطه الأليف.

وأصيب الرجل البالغ من العمر 47 عاما، والذي لم يتم الكشف عن اسمه، ببكتيريا تسببت في حدوث التهاب في العصب البصري، ما أدى إلى فقدان البصر.

وبدأ مرضه بالصداع والحمى بعد أسابيع قليلة من تبني القطة، ما أدى إلى اعتقاده بأن الأعراض ناتجة عن عدوى “كوفيد-19” التي واجهها قبل شهر. ولكن عندما فقد فجأة بصره في جزء من عينه اليسرى أثناء القيادة، هرع إلى قسم الطوارئ في المستشفى.

وهناك، شخّصه الأطباء بمرض خدش القطة، الناجم عن بكتيريا Bartonella henselae التي يمكن للقطط التقاطها من البراغيث. وأعطي جرعة من المضادات الحيوية وانحسر المرض وعاد بصره إلى طبيعته.

ويعرف مرض خدش القطة أيضا باسم حمى خدش القطط أو داء خدش القطة. وتحمل نحو 40% من القطط البكتيريا المسببة لهذا المرض مرة واحدة على الأقل خلال حياتها، والتي يتم التقاطها عادة من البراغيث، ولكن نادرا ما تظهر عليها الأعراض.

ومع ذلك، يمكن للبشر التقاط البكتيريا بعد تعرضعن للخدش ويمرضون بعد ثلاثة إلى 14 يوما، ويواجهون أعراضا تشمل التورم والحمى وفقدان البصر والإرهاق. وفي حالات نادرة، يمكن أن يترك الرجال مع مشاكل في الانتصاب.

ويحدث فقدان البصر في نحو 1 إلى 2% من الحالات، عندما تؤدي العدوى إلى التهاب الشبكية العصبي، أو التهاب العصب البصري، ما يؤدي إلى اضطراب الرؤية. وعادة ما يتم حلها بعد العلاج، ولكن في بعض الحالات يمكن أن تترك المرضى مصابين بالعمى الدائم.

ويعتقد الأطباء أن البكتيريا يمكن أن تنتقل إلى العصب البصري عبر مجرى الدم، حيث تصيب بعد ذلك الخلايا المبطنة للأوعية الدموية داخل العصب، مسببة الالتهاب.

وتم الكشف عن هذه الحالة هذا الشهر في تقرير طبي نشرته مجلة American Journal of Case Reports.

وكشف التقرير أن المرض بدأ في تناول الإيبوبروفين لتقليل أعراضه، لاعتقاده أن الأعراض ناتجة عن “كوفيد-19″، ولكن بعد اختباره السلبي مرارا وتكرارا لـ”كوفيد-19″، ذهب إلى طبيبه الذي اقترح أنه قد يكون مصابا بـ “متلازمة ما بعد كوفيد”، والمعروفة أيضا باسم “كوفيد طزيل الأمد”.

ولكن، عندما تعرض لفقدان “مفاجئ” في الرؤية في عينه اليسرى، حيث توقف عن الرؤية في الربع السفلي من مجال رؤيته القريب من أنفه،هرع المريض إلى أقرب قسم طوارئ حيث تم إدخاله إلى وحدة العيون.

وخشي المسعفون في البداية أن تكون أعراضه علامة تحذير على التهاب السحايا، عندما يكون هناك التهاب في سائل النخاع الشوكي وأغشيته.

ولكن بعد أن ذكر الرجل أنه تبنى قطة قبل شهرين وخدشته “بشكل متكرر”، اشتبهوا في أنه يعاني بالفعل من مرض جراء خدش القطة.

وأكدت الاختبارات أنه أصيب بـ Bartonella henselae. كما أظهرت أن الرؤية في عينه اليسرى تقلصت.

ووصف الأطباء مضادات الحيوية للمريض لمدة ستة أسابيع، ثم خرج من المستشفى. وفي زيارة المتابعة، قال المريض إن آلام الرأس والحمى اختفت. وتعافت الرؤية في عينه اليسرى واقتربت من نطاق الرؤية الطبيعي.

المصدر: ديلي ميل

