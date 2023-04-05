الإعلان عن Realme GT Neo5 SE – أفضل هواتف الفئة المتوسطة لعشاق الألعاب

أعلنت شركة ريلمي مؤخراً عن هاتف Realme GT Neo5 SE والذي يعد بمثابة أحد إصدار ضمن سلسلة GT Neo. تصديقاً للعروض التشويقية التي نشرتها مؤخراً على صفحاتها الرسمية، يأتي الهاتف بنفس التصميم والمواصفات التي وعدت بها الشركة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

يمتاز Realme GT Neo5 SE بشاشة AMOLED ضخمة قياس 6.7 إنش بمعدل تحديث تكيفي تبلغ سرعته 144Hz. هذه سرعة فائقة من معدلات التحديث التي ستجعل تجربة الألعاب والتنقل على الشاشة وتحميل الرسوم المتحركة والتصفح خالية من أي مشاكل.

هذه الشاشة المذهلة تدعم معدل تعتيم PWM 2160 ومعدلات سطوع فائقة تبلغ ذروتها 1400 شمعة وحافة سفلية فائقة النحافة يبلغ قياسها 2.31 مم.

يستمد الهاتف قوته من معالج كوالكم Snapdragon 7+ Gen 2 SoC وبهذا الشكل يكون هذا هو أول هاتف في العالم يستخدم معالج كوالكم الجديد للفئة المتوسطة.

المعالج يأتي مقترناً بذاكرة عشوائية ضخمة تبلغ سعتها 16 جيجابايت، مصحوبة بذاكرة تخزين داخلية تصل سعتها إلى 1 تيرابايت. بالتأكيد هذا الهاتف سيكون أحد أفضل هواتف الفئة المتوسطة للاعبين.

يحتوي الهاتف على نظام تبريد احترافي عالي الكفاءة مكون من غرفة تبريد بالبخار مساحتها 4500 مم² ثلاثية الأبعاد 3D VC. بالإضافة إلى محرك هزاز بسرعة 1500 هرتز للألعاب.

الجدير بذكره أن الهاتف لا يحتوي على نظام إضاءة RGB الشفاف الذي رأيناه على شقيقه السابق “Realme GT Neo5” ولكنه يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل ويدعم خاصية Hypershot 2.0 ووضع تصوير الشوارع إصدار 3.0 وعدسة ميكروسكوب قادرة على التكبير الرقمي بمعدل 40x. أيضاً هناك عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل.

يأتي الهاتف على هيئة طراز واحد ببطارية بسعة 5500 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 100 وات وتستخدم شريحة SUPERVOOC S من أجل إدارة الطاقة.

تدّعي شركة ريلمي أن البطارية مدعومة بما يصل إلى 38 إجراء حماية وستكون ولن تنخفض قدرة خلاياها الداخلية إلى نسبة 80% إلا بعد 1600 دورة شحن مكتملة أو ما يعادل أربعة سنوات من الاستخدام المتواصل.

سعر ومواصفات هاتف Realme GT Neo5 SE بالتفصيل