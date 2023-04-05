واتساب يختبر ميزة قفل المحادثات بكلمة سر أو المصادقة البيومترية!

يختبر تطبيق واتساب ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إمكانية قفل محادثات ودردشات بعينها. لقد تم رصد الميزة بالفعل في تحديث WhatsApp beta لنظام أندرويد برقم إصدار 2.23.8.2.

يعد تطبيق واتساب أحد أكبر وأشهر خدمات المراسلة الفورية مع قاعدة مستخدمين بلغت أكثر من 2 مليار مستخدم نشط شهرياً. ولكن غياب العديد من الميزات التي تُركز على خصوصية المستخدمين أثار حفيظة البعض وجعلت شركة ميتا – المالكة الرسمية للتطبيق – تتعرض لانتقادات شديدة من قِبل جهات متعددة وذلك لأن غياب ميزات الخصوصية الأساسية يجعل مستخدمي المنصة عُرضة للمضايقات ومشاكل التطفل الغير مُصرح بها.

ولكن يبدو أن مطوري واتساب على وعي كامل بقدر الخطورة التي تتسبب فيها غياب ميزات الخصوصية والأمان الضرورية، ويعملوا حالياً على حلها من خلال طرح ميزة جديدة تتيح لجميع المستخدمين القدرة على قفل الدردشات والمحادثات بشكل فردي.

بفضل هذه الميزة، سيمنحك تطبيق واتساب القدرة على قفل أي محادثة مُعينة بكلمة سر أو بواسطة أي من أنظمة المصادقة البيومترية مثل مسح بصمة الإصبع أو من خلال مُعرف الوجه.

هذا يعني أنه حتى في حال استطاع شخص ما الوصول إلى هاتفك وفتحه، وإذا افترضنا أيضاً أنه استطاع فتح تطبيق واتساب، فهو لن يتمكن من رؤية محادثاتك السرية المُقفلة بواسطتك.

هذه الميزة ستمنح المستخدمين مزيداً من الحرية والمرونة لأنها ستتيح لهم سهولة مشاركة هواتفهم مع الآخرين دون المخاطرة بالكشف عن محادثاتهم الشخصية مع أشخاص بعينهم.

واتساب يختبر ميزة قفل الدردشات بكلمة سر أو بالمصادقة البيومترية

حتى وقت كتابتي لهذا التقرير، فلا نعلم كيف ستبدو الميزة في المستقبل أو كيف سيتم توظيفها بداخل التطبيق. ومع ذلك، من المؤكد أن تصل إلى مستخدمي أندرويد و iOS خلال وقت قريب.

غالباً سيتيح التطبيق القدرة على قفل الدردشة من خلال فتح صفحة الدردشة ثم النقر فوق زر (الثلاث نقاط) العمودية من الركن العلوي الأيسر ثم اختيار “قفل الدردشة”.

بعد ذلك سيمنحك التطبيق الاختيار بين “قفل الدردشة” إما بكلمة مرور أو عن طريق بصمة الإصبع أو بواسطة مُعرف الوجه. ستكون الخيارات جميعها متاحة بداخل نفس الإعدادات، ولن تتمكن من الوصول لها لاحقاً إلا باستخدام نظام الأمان الذي قمت بتعينه مُسبقاً.

من المتوقع أن يتم تخزين الدردشات المُؤمنة في قسم خاص داخل التطبيق، ولكن لا نعلم على وجه الدقة كيف سيتمكن المستخدمون من الوصول إليها.

هذه الوظيفة بمثابة تطور ملحوظ في مساعي واتساب نحو تعزيز خصوصية المستخدمين وحمايتهم من مشاكل التطفل التي يتعرضون لها طوال الوقت. من الواضح أنها ميزة في غاية الأهمية، ولم يبقى سوى أن نراها بداخل هواتفنا.