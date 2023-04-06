تحديث iOS 17 – هل يُسقط الدعم عن بعض الأجهزة؟

خلال مؤتمر ابل القادم للمطورين WWDC 2023 سوف يتم الإعلان عن تحديث iOS 17 القادم، فهل يمكن أن تُسقط ابل دعم بعض الأجهزة معه؟

وفقاً لشائعة غريبة انتشرت مؤخراً، فإن ابل قد تُسقط الدعم عن بعض أجهزة فلا يصلها تحديث iOS 17 للتوقف تحديثاتها الكبرى عند iOS 16.

هذه الأجهزة قد تكون ايفون 8 وايفون 8 بلس بالإضافة إلى ايفون X وكلها تعمل بمعالج A11، وفيما يتعلق بأجهزة الايباد فقد يتم إسقاط الدعم عن الجيل الأول من أجهزة ايباد برو والجيل الخامس من الايباد مع تحديث iPadOS 17.

جدير بالذكر أن ابل كانت قد أسقطت الدعم بالفعل عن عدد من الأجهزة مع تحديث iOS 16 الحالي وهي هواتف ايفون 6s وايفون 6s بلس بالإضافة إلى ايفون 7 وايفون 7 بلس.

شائعة محل شك!

هذه الشائعة التي انتشرت عبر المواقع الإخبارية المختلفة يمكن النظر بالكثير من الشك وذلك لعدة أسباب منها أن مصدر الشائعة غير موثوق ولا يوجد له سجل سابق من التسريبات الصحيحة، كما لا توجد أية مصادر رسمية صرحت بذلك ولا يتوقع أن يحدث ذلك سوى مع مع موعد مؤتمر ابل السنوي للمطورين WWDC 2023 منتصف العام الجاري.

بالنظر كذلك إلى تاريخ ابل مع التحديثات الكبرى، فلم يحدث أن قامت ابل بإسقاط الدعم عن الأجهزة عامين متتابعين. على الجانب الآخر، هناك تقارير أخرى أفادت أن ابل سوف تستمر في دعم نفس إصدارات الايفون والايباد التي. تعمل حالياً بتحديث iOS 16 و iPadOS 16.

إضافةً إلى ما سبق، فأغلب التسريبات السابقة تشير إلى أن تحديث iOS 17 لن يحمل مزايا كبيرة كثيرة بل سيركز في الأغلب على إصلاح المشكلات وتحسين تجربة الاستخدام.