تسريبات – عودة الإطار المادي الدوار مرة أخرى على ساعة جالكسي وتش 6!

على الأرجح قد تُعيد سامسونج الميزة الأيقونية التي رأينا على ساعة جالكسي وتش 4 كلاسيك مرة أخرى هذا العام، إذ يُقال أن ساعة جالكسي وتش 6 برو – Galaxy Watch 6 Pro سوف تتضمن الإطار المادي الدوار.

خلال العام الماضي، اتضح أن ساعة جالكسي وتش 5 برو لا تحتوي على الإطار المادي الدوار، وهو الأمر الذي تسبب في خيبة أمل الكثير من الأشخاص. ولكن يبدو أن هذه كانت حيلة سامسونج من أجل توفير مساحة أكبر داخل الساعة لتدشين بطارية أكبر حجماً.

جالكسي وتش 6 قد تتضمن الإطار المادي الدوار مرة أخرى

ميزة الإطار المادي الدوار كانت متواجدة على ساعة جالكسي وتش 4 كلاسيك في عام 2021، والأخبار السارة هي أن الميزة قادمة مرة أخرى هذا العام.

أطلقت سامسونج ساعة جالكسي وتش 5 العام الماضي بثلاث أحجام مختلفة: 40 ملم و 44 ملم و 45 ملم. الحجم الأخير كان خاص بطراز برو “Pro” وهذا الطراز احتوى على بطارية كبيرة بسعة 590 مللي أمبير.

كنا نتوقع أن تأتي السلسلة الجديدة هذا العام بنفس المعايير السابقة من حيث الحجم وسعة البطارية. ولكن بحسب آخر التقارير فهناك بعض المعلومات المثيرة للاهتمام في انتظارنا.

مبدئياً، مؤخراً تم اعتماد طُرز بطارية مختلفة لكل من طراز 40 ملم و 44 ملم لساعة جالكسي وتش 6 من قِبل هيئة Safety Korea ويبدو أن الطُرز الجديدة من ساعة جالكسي وتش ستحظى ببطاريات أكبر حجماً.

سعة البطارية الخاصة بالإصدار الأساسي لا تزال غير معروفة ولا نعرف عنها أي تفاصيل. ولكن بفضل موقع Galaxy Club الهولندي فلقد علمنا هذه الساعة قد تشتمل على بطارية بسعة 300 مللي أمبير.

هذه المعلومات متناقضة نوعاً ما ونعتقد أن هناك خطأ ما في التقرير. ولكن إذا كان هذا التقرير صحيح فهذا لا يعني إلا شيء واحد، وهو إما أن سامسونج لن تطلق ساعة جالكسي وتش 6 برو أو أنه سيكون هناك أربع طُرز مختلفة من الساعة هذا العام. في رأيي الشخصي أعتقد أن الاحتمال الثاني هو الأكثر صحة.

وفقاً للتقرير، فإن سامسونج تعمل في الوقت الحالي على تطوير طرازين مختلفين من ساعة جالكسي وتش 6 أحدهما يحمل الاسم الرمزي Fresh6 بينما يحمل الطراز الآخر الاسم الرمزي Wise6.

هذه كانت نفس الأسماء الرمزية لكل من جالكسي وتش 4 وجالكسي وتش 4 كلاسيك. وربما هذا دليل أو مؤشر على أن هناك 4 طُرز مختلفة قادمة.

الطراز الأساسي من الساعة لن يحتوي على ميزة الإطار المادي الدوار وسيأتي على هيئة 40 ملم و 44 ملم. بينما سيأتي طراز Pro أو كلاسيك على هيئة 42 ملم و 45 ملم و 46 ملم وسيتضمن الإطار المادي.

على الرغم من أن الوقت لا يزال مبكراً ولكن هذه المعلومات تشير إلى مبدادرات سامسونج لإعادة إحياء الميزة الأيقونية على ساعة جالكسي وتش 6 مرة أخرى ومن الواضح أن الشركة لاحظت مدى أهميتها وكيف أثر غيابها على ساعات وتش 5.