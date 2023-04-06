جميع المؤشرات تشير بقدوم هاتف Xiaomi 13 Ultra خلال الشهر الجاري!

كانت قد أعلنت شاومي عن سلسلة Xiaomi 13 في يوم 26 من شهر فبراير الماضي. وكما تعلمون فإن السلسلة تتألف من هاتفين فقط حتى الآن وهما شاومي 13 – Xiaomi 13 وشاومي 13 برو – Xiaomi 13 Pro.

حينها لم نكن متأكدين مما إذا كانت لدى الشركة الصينية نية لإطلاق طراز “ألترا” هذا العام. ولكن يبدو أن جميع المؤشرات تنذر بقدوم هذا الهاتف بالفعل وخلال وقت قريب جداً.

منذ أسبوع تقريباً ظهر منشور رسمي يؤكد على أن هاتف Xiaomi 13 Ultra قادم بالفعل يوم 17 أبريل ولكن منذ ذلك الحين لم تُقرر شركة شاومي الدخول في أي تفاصيل حول الأمر.

إطلاق هاتف Xiaomi 13 Ultra في الصين هذا الشهر

بعد ذلك ظهرت العديد من التسريبات على موقع تويتر التي تؤكد على قدوم هاتف Xiaomi 13 Ultra في وقت ما خلال الشهر الجاري. ومن المحتمل أن تكون المعلومات صحيحة بما أننا حصلنا عليها من عدة مصادر مختلفة.

ولكن ما يجب أن نلفت أنظارنا له هو أن الإطلاق القادم سيكون إطلاق حصري في السوق الصينية فقط. ولكن اطمئن تماماً، فمن المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف في الأسواق العالمية ولكن بعد عدة أشهر من الإطلاق الأولي.

والتأكيد على ذلك هو أن الرئيس التنفيذي لشركة شاومي، السيد لي جون، قال العام الماضي أن طراز Ultra التالي سيشق طريقه إلى الأسواق العالمية. ويعتبر هذا دليل حي على قدوم الهاتف للأسواق العالمية، ولكن السؤال الوحيد الآن هو متى سيحدث ذلك بالضبط؟

أطلقت الشركة الصينية هاتف Xiaomi 12S Ultra في الصين فقط، وكان بمثابة خيبة أمل لعشاق ومُحبي العلامة التجارية بعد أن تأكدوا من عدم وجود نية لدى الشركة من إطلاقه في الأسواق الدولية.

هذا هو السبب الذي دفع الرئيس التنفيذي للتأكيد على أن الرائد التالي من طراز Ultra سيتم إطلاقه في الأسواق العالمية، كنوع من طمأنة وتهدئة المستخدمين. ولكن في النهاية سنضطر على الانتظار حتى أن يتم إطلاق الهاتف في الصين أولاً للحصول على المزيد من المعلومات التي تؤكد لنا مصداقية وعود لي جون.

المواصفات والميزات لا تزال غير معروفة. ولكن من خلال التسريبات السابقة علمنا أن الهاتف سيحتوي على جزيرة كاميرا خلفية دائرية عريضة وتحتوي بداخلها على كاميرا منظار مع عدسات من تطوير شركة Leica. هذه ستكون الترقية الوحيدة المثالية التي تجعل الهاتف مختلف نسبياً عن هاتف شاومي 13 برو.