هذه ملامح آخر تحديث من سامسونج لهاتف جالكسي Note 10

بدأت هواتف سامسونج جالكسي Note 10 في تلقي تحديث جديد من الشركة في الخارج. هذا هو التحديث الأمني لشهر فبراير 2023 على الرغم من أن تصحيح الأمان هذا وصل بالفعل إلى هواتف جالكسي Note 10 في معظم الأسواق الدولية. ولكن يُستثني من ذلك منطقة الشرق الأوسط ودول آسيا.

سلسلة جالكسي Note 10 تتلقى تحديث هام

يتوفر التحديث الجديد في الولايات المتحدة لكل من نموذج 4G و 5G على حد سواء، ولكن التحديث مقتصراً على النماذج المُغلقة بواسطة شركات الجوال المحلية.

يأتي التحديث برقم إصدار N97*USQU7HWB2 من أجل نموذج 4G بينما يأتي برقم إصدار N97*USQU5GWB2 لنموذج 5G من أجل كل من جالكسي Note 10 وجالكسي Note 10 بلس.

بحسب التقرير فمن المتوقع أن يتم توسيع قائمة الدول المدعومة خلال الفترة القادمة شاملة جميع الهواتف الغير مؤمنة في الولايات المتحدة.

وفقاً لسجل التغيير الخاص بالتحديث فإنه يشتمل على مجموعة هامة من التحسينات فضلاً عن إصلاحات لعدد كبير من الثغرات الأمنية التي تم اكتشافها الشهر الماضي.

بالتأكيد لا نتوقع رؤية ميزات جديدة على أي من جالكسي Note 10 أو جالكسي Note 10 بلس نظراً لكونهما اقتربا من مسواهما الأخير، ومن المتوقع أن تُسقط سامسونج عنهما الدعم بشكل نهائي خلال العام الجاري.

في نفس الوقت لا تزال التحديثات الأمنية تحمل معها المزيد من التحسينات للأداء وإصلاحات متعددة للثغرات الأمنية. على سبيل المثال، يذكر سجل التغيير أن هناك سبعة إصلاحات خاصة بأجهزة جالكسي وأكثر من 50 تصحيح لنظام أندرويد نفسه.

تشتمل الثغرات الخاصة بأجهزة جالكسي على وجود خلل في مجلد Secure Folder والمُصادقة الثنائية عبر بصمة الإصبع وتطبيق جهات الاتصال وتطبيق الهاتف وبعض التطبيقات الأخرى.

في حين أن الثغرات الأمنية التي تم اكتشافها في نظام أندرويد تم تصنيف خمسة منها على كونها خطيرة جداً نظراً لأنها من الممكن أن تُمكّن تنفيذ تعليمات برمجية خطيرة عن بُعد إذا ما تم استغلالها بواسطة المخترقين بطريقة صحيحة.

وبالتالي إذا كنت تمتلك أي من هواتف جالكسي Note 10 فمن المتوقع أن يطرق أبوابك التحديث الجديد خلال وقت قريب جداً. كالعادة يمكنك التحقق بنفسك من وجود أي تحديثات جديدة في قائمة الانتظار من داخل الإعدادات > تحديثات البرامج > تثبيت وتحديث. فإذا اتضح لك وجود أي تحديثات فبادر بتنزيلها وتثبيتها على الفور.