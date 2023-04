استهلاك أكثر من مشروب سكري واحد أسبوعيا يزيد من خطر 45 حالة صحية مختلفة بينها السرطان

الولايات المتحدة – توصل باحثون أمريكيون وصينيون إلى أن الذين يشربون أكثر من مشروب سكري واحد في الأسبوع، يكونون أكثر عرضة للإصابة بعدة أمراض مميتة بينها السرطان.

ووجد الباحثون أنه مقابل كل مشروب سكري إضافي أسبوعيا، تزيد احتمالات المعاناة بنحو 45 حالة صحية مختلفة.

وتنص منظمة الصحة العالمية على الالتزام بست ملاعق صغيرة يوميا كحد أقصى لدرء المخاطر الصحية للسكر والتي تتراوح من مرض السكري إلى تسوس الأسنان.

وتعادل 6 ملاعق صغيرة من السكر نحو 25غ من السكر، والذي يمكن العثور عليه في علبة واحدة من مشروب غازي، أو في قطعة واحدة من 45غ من الشوكولاتة بالحليب أو كوبين من 150 مل من عصير الفاكهة.

ووجدت المراجعة الرئيسية أن كل مشروب إضافي محلى بالسكر يوميا كان مرتبطا بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 17%، وزيادة خطر الإصابة بالنقرس بنسبة 4%، وزيادة خطر الوفاة بنسبة 4%.

كما وجد الخبراء روابط قوية بين استهلاك السكر الغذائي ومشاكل التمثيل الغذائي، بما في ذلك مرض السكري والسمنة.

كما تم ربطه ربطا وثيقا بعشر مشاكل في القلب مثل ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والسكتة الدماغية، بالإضافة إلى سبع أنواع من السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي والبروستات والبنكرياس.

وارتبط السكر الزائد أيضا بمشاكل صحية أخرى مثل الربو وتسوس الأسنان والاكتئاب، وفقا للنتائج المنشورة في المجلة الطبية البريطانية.

وحتى الفركتوز، وهو سكر طبيعي موجود في عصائر الفاكهة، ارتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان البنكرياس بنسبة 22%، مقابل كل 25غ مستهلكة في اليوم.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن البالغين يجب ألا يتناولوا أكثر من 30غ من السكريات الحرة يوميا، أي ما يعادل تقريبا سبعة مكعبات سكر.

لكن الباحثين أوصوا بالحد من استهلاك المشروبات المحلاة إلى ما بين 200-355 مل في الأسبوع، أي ما يعادل علبة واحدة في الأسبوع، والسكر إلى أقل من 25غ في اليوم، أي ما يقرب من ست ملاعق صغيرة.

وقالوا: “لتغيير أنماط استهلاك السكر، خاصة للأطفال والمراهقين، هناك حاجة ماسة إلى مزيج من التثقيف والسياسات الصحية العامة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم”.

المصدر: ذي صن

