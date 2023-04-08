ابل تدرس طرح سماعات AirPods بشاشة تحكم قابلة للمس

سجلت ابل براءة اختراع لتصميم جديد لعبلة الشحن الخاصة بسماعات AirPods لُتضاف إليها شاشة تحكم قابلة للمس وفقاً لموقع Patently Apple المختص بتتبع براءات الاختراع الخاصة بالشركة الأمريكية.

بحسبىما جاء في ملف براءة الاختراع المقدم إلى مكتب براءات الاختراع الأمريكية، فإن علبة الشحن قد تحصل على شاشة لمس تبدو شبيهة بالشاشة المستخدمة في ساعة ابل.

الشاشة قد تؤدي عدة وظائف منها على سبيل المثال التحكم في الموسيقى وعرض الإشعارات وبعض البيانات الأساسية كالتاريخ والوقت بالإضافة إلى تشغيل تطبيقات أساسية مثل الخرائط والطقس، ويمكن تشغيلها والتنقل بينها اعتماداً على الأوامر الصوتية لسيري.

براءة الاختراع كانت قد قُدمت للتسجيل في مكتب براءات الاختراع الأمريكي في سبتمبر الماضي، ما يعني أن الشركة تدرس فعلياً إمكانية تبني فكرة كتلك.

ابل بالفعل تسجل العديد من براءات الاختراع كل عام إلا أن القليل منها فقط يجري اعتماده ونراه في النهاية بشكل واقعي. رغم ذلك، تبدو سماعات AirPods مع شاشة لمس وواجهة استخدام فكرة مثيرة للاهتمام.

العام الماضي، قامت ابل رسمياً بإيقاف إنتاج جهاز الايبود بعد ما يزيد عن 20 عاماً وضمن مبررات الشركة التي ساقتها للجمهور أن المستخدمين سوف يظلون يستمتعون بالموسيقى على أجهزة أخرى مثل الايفون وسماعات HomePod وبالطبع سماعات AirPods.

ربما تود ابل إضافة بعض المزايا الأساسية إلى سماعات AirPods عبر بث روح الايبود فيها بطريقة تناسب العصر.

عادةً ما يقوم المستخدم بالتحكم في الصوتيات من خلال من خلال السماعات نفسها وليس علبة الشحن أو من خلال الايفون، ولا نعرف الحقيقة إن كانت فكرة إضافة شاشة لسماعات AirPods سوف يعطي قيمة إضافية في الاستخدام.

حالياً، لا توجد أي شائعات تشير إلى عزم ابل تغيير تصميم علبة الشحن الخاصة بسماعات AirPods في المستقبل القريب.