ما حقيقة تطوير سامسونج لهاتف قابل للطي بثلاث شاشات ؟

جميع الدلائل والبراهين تشير إلى أن سامسونج على استعداد من أجل طرح الجيل الجديد من هواتفها القابلة للطي خلال وقت قريب بالإضافة إلى طراز جديد مدعوم بمفصلتين بدلاً من مفصلة واحدة والذي يتم طي شاشته على شكل كتاب ويتم فتحه بحجم الحاسوب اللوحي.

حالياً، سامسونج لا تطرح إلا طرازين أساسيين من هواتفها القابلة للطي: الطراز الأول وهو جالكسي زد فليب والذي يتم فتحه ليصبح تماماً مثل الهاتف الذكي التقليدي، ولكن في نفس الوقت، يمكنك طيه لتخزينه في مكان أضيق وأكثر إحكاماً مثل جيب الجاكت الخاص بك دون أن يشغل مساحة كبيرة بداخله.

أما بالنسبة للطراز الثاني فهو جالكسي زد فولد 5 والذي يتم طي شاشته على شكل كتاب ولكنه أضخم بفارق كبير من زد فليب، وعند فتحه يصبح بحجم الحاسوب اللوحي تقريباً.

هاتف قابل للطي بثلاث شاشات قادم في المستقبل القريب من سامسونج

ولكن بحسب التسريبات الأخيرة، يُقال أن هناك طراز ثالث قيد التطوير سيكون بمثابة امتداد لسلسلة جالكسي زد فولد والذي سيتم طيه على هيئة ثلاث طيات. بمعنى أن الهاتف سيحتوي على ثلاث شاشات بدلاً من اثنتين، مما يعني أنها سنكون قادرين على حمل ثلاث شاشات في جيوبنا بدلاً من اثنتين.

بالتأكيد هي لا تزال تسريبات وليست أخبار رسمية أو مؤكدة. ولكن دعونا نتذكر هنا أن شركة سامسونج تقدمت بطلب للحصول على براءة اختراع في عام 2021 لهاتف يتم طيه ثلاث طيات.

بالإضافة إلى ذلك، فهناك بعض المؤشرات التي تعكس صحة هذه التسريبات ومنها ظهور هاتف قابل للطي بثلاث شاشات Flex G من سامسونج خلال مؤتمر الجوال العالمي MWC الذي تم عقده في برشلونه في فبراير الماضي.

وبعض المواقع التقنية تُفيد بأن هذا المشروع أو هذا النموذج يكاد يكود قيد التنفيذ بالفعل، ولكن لا يوجد كلمة واحدة في أي مكان حول موعد رؤيته على أرض الواقع.

على كل حال، نوصيكم بالتعامل مع مثل هذه النوعية من التسريبات بقليل من الحذر على الرغم من أن جميع الدلائل تُبرهن بأن سامسونج على استعداد لإطلاق هاتف ثلاثي الطي في المستقبل، ولكننا لا نعرف متى سيحدث هذا الأمر بالضبط.