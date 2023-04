تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم يجعل أدمغتنا أكبر وأكثر صحة

إنجلترا – أفاد الخبراء أن اتباع نظام غذائي غني بالخضروات الورقية والمكسرات قد يكون أفضل طريقة لحماية أكثر أعضاء الجسم تعقيدا.

ووجدت دراسة حديثة أن الذين يتناولون وجبات غنية بالمغنيسيوم يعانون من تقلص دماغ أقل مرتبط بالعمر. وكانت لديهم أيضا آفات أصغر من المادة البيضاء، وهي علامة على شيخوخة الدماغ. كما أن الآثار كانت واضحة بشكل خاص عند النساء، وخاصة النساء بعد سن اليأس.

وحللت الدراسة التي نُشرت في مجلة European Journal of Nutrition، البيانات الصحية لنحو 6000 مشارك مقيم في المملكة المتحدة، تتراوح أعمارهم بين 40 و73 عاما.

وقام باحثون من الجامعة الوطنية الأسترالية بقياس المغنيسيوم الغذائي، الموجود في الخضار الورقية مثل السبانخ والبقوليات والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة، من خلال إجراء خمسة استبيانات على مدى 16 شهرا.

وتوصي المعاهد الوطنية للصحة البالغين بتناول نحو 320 مغ إلى 430 مغ من المغنيسيوم يوميا، لكن المشاركين في الدراسة الذين لديهم أفضل أدمغة صحية تناولوا أكثر من 550 مغ.

وصرح الباحثون أن زيادة تناول المغنيسيوم “قد يؤدي إلى تحسين صحة الدماغ بشكل ملحوظ، والذي من المتوقع أيضا أن يساهم في الحفاظ على القدرة الإدراكية بشكل أكبر، وتقليل خطر الإصابة بالخرف أو تأخر ظهوره في وقت لاحق من الحياة”.

وتحظى مكملات المغنيسيوم بانتشار واسع على “تيك توك”، حيث تدعي العديد من مقاطع الفيديو أن هذه المكملات عالجت قلق المستخدمين والأرق، حصدت عشرات الملايين من المشاهدات.

لكن هذه الدراسة الجديدة تظهر أن إنفاق الأموال على المكملات الغذائية باهظة الثمن ليس ضروريا لتعزيز وظائف المخ، ومجرد تناول المزيد من السبانخ يمكن أن يكون كافيا للحصول على الفوائد الصحية الجسدية والعقلية للمغنيسيوم.

وبالإضافة إلى الأدلة الجديدة على تعزيز شيخوخة الدماغ الصحية، فإن المغنيسيوم له أيضا فوائد صحية أخرى.

ويعزز المغنيسيوم استرخاء العضلات عن طريق منع الكالسيوم في الجسم من تقلص العضلات، بحسب علماء النوم، ما يؤدي إلى راحة أفضل.

ويعزز المغنيسيوم أيضا النوم عن طريق مقاومة الغلوتامات، وهو حمض أميني وناقل عصبي يرتفع في الجسم عندما تكون مستيقظا وعندما تكون في حالة ألم، وفقا لعالم النفس وأخصائي التغذية الدكتور سوباترا توفار.

وتم ربط النوم المنتظم المستمر بتحسين الذاكرة والتركيز، وهو ما قد يفسر فوائد المغنيسيوم للصحة العقلية.

وقال توفار أيضا إن الأشخاص المهتمين بالمغنيسيوم أفضل حالا في تناول المزيد من المكسرات بدلا من تناول المكملات. وأضاف أن الجسم يعالج العناصر الغذائية في الطعام بشكل أفضل من تلك التي يتم تصنيعها ووضعها في المكملات الغذائية.

ويمكن أن تسبب المكملات أيضا الإسهال ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى، ويمكن أن تؤدي الكميات الكبيرة جدا من المغنيسيوم إلى انخفاض ضغط الدم والخمول والاكتئاب والارتباك.

