الفواق قد يكون علامة على سرطان مميت و9 حالات خفية أخرى

إنجلترا – يشكل الفواق، أو الحازوقة، حالة مزعجة ومحرجة بالنسبة لمعظمنا، ولأنها تتلاشى تلقائيا بعد وقت قصير فإننا نميل إلى التفكير بأنها غير ضارة.

وغالبا ما لا يوجد سبب واضح وراء التشنجات الصغيرة المزعجة، ويمكن أن يكون سببها الإجهاد أو تناول الطعام أو تناول مشروب غازي أو شرب الكثير من الكحول.

ومع ذلك، في بعض الحالات النادرة، يمكن أن يكون الفواق علامة على شيء خطير.

وقالت مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إن الفواق الغير الضار قد يكون علامة على الإصابة بالسرطان.

وأكدت دراسة نُشرت في مجلة American Journal of Hospice & Palliative Medicine أن ما يصل إلى 40% من مرضى السرطان يصابون بالفواق.

ووجدت دراسة أخرى أنه بالنسبة لواحد من كل 10 مرضى بالسرطان، يمكن أن يستمر الفواق لأكثر من 48 ساعة.

وذكرت مجلة The Atlantic أن الذين يعانون من سرطان في صدرهم أو حلقهم أو رأسهم، وفي أي مكان في الجسم يرتبط بمسار الفواق، قد يتعرضون لهذه الحالة.

لكن الأدوية الموصوفة لمرضى السرطان، بما في ذلك أدوية العلاج الكيميائي، والمنشطات، والمواد الأفيونية، يمكن أن تسبب لهم أيضا حالة الفواق.

وأظهرت إحدى الدراسات التي نُشرت في عام 2022 أن الفواق يؤثر على جودة حياة نحو واحد من كل 20 من مرضى السرطان الذين شملهم الاستطلاع.

وفي دراسة أخرى أجريت على 320 مريضا بالسرطان، أرسل الفواق واحدا من كل 10 إلى المستشفى للحصول على المساعدة.

وقال نحو 40% من مقدمي الرعاية الصحية المشاركين في الاستطلاع إن الفواق لدى مرضى السرطان لديهم أسوأ من الغثيان والقيء.

ما هو الفواق؟

يحدث الفواق (أو الحازوقة) عندما يبدأ الحجاب الحاجز في الانقباض وتبدأ عضلات الصدر والبطن في الاهتزاز. والصوت الكلاسيكي للفواق هو مجرد هواء يطرد من الرئتين.

والحجاب الحاجز هو عضلة كبيرة على شكل قبة تقع تحت الرئتين وتتقلص بشكل إيقاعي لمساعدتك على التنفس.

ويحدث شيئان يجعلان جسمك يصدر صوت الفواق، حيث ينقبض الحجاب الحاجز ويسحب للأسفل بين أنفاسك الطبيعية، ويمتص الهواء للداخل.

وبعد ذلك مباشرة، يتم إغلاق الجزء العلوي من القصبة الهوائية لفترة وجيزة، لمنع دخول المزيد من الهواء، وهذا هو الوقت الذي ستصدر فيه صوت الفواق.

ولا يمكنك التحكم في هذه الحالة غير المرغوب فيها ولكن، في معظم الحالات، يميل الفواق إلى الاختفاء من تلقاء نفسه. لكنه في بعض الحالات، يمكن أن يستمر الشخص في الشعور بالارتعاش المزعج في الصدر لدقائق أو ساعات، وهذه حالات فواق “حادة”.

وتصبح “مستمرة” إذا استمرت عادة لأكثر من 48 ساعة.

ويتم وصف الفواق على أنه “مستعص على الحل” إذا أصاب الشخص لأكثر من شهر.

وقالت مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إن الفواق المستمر قد يسبب مضاعفات مثل التعب أو الإرهاق أو قلة النوم. ويمكن أن يسبب أيضا ضغوطا نفسية أو إحراجا.

وإذا كان الفواق يتعارض مع حياتك اليومية، مثل الأكل والنوم، فمن المهم زيارة الطبيب.

ما هي الحالات الأخرى التي يمكن أن تسبب الفواق؟

– يمكن أن تكون بعض الأدوية هي الجاني: بعض المنشطات والمهدئات ومسكنات الألم التي تحتوي على مواد أفيونية (مثل المورفين) وميثيل دوبا الموصوفة لضغط الدم.

– تغيرات في كيمياء الدم مثل الكحول أو ارتفاع نسبة السكر في الدم أو نقص الكالسيوم أو البوتاسيوم في الدم.

– مشاكل في القناة الهضمية مثل ارتداد الحمض أو شد المعدة أو التهاب المرارة أو التهاب تحت الحجاب الحاجز.

– تشمل حالات القناة الهضمية الأخرى التي يمكن أن تسبب الفواق فتق الحجاب الحاجز وسرطان المريء.

– الكتل البطنية، مثل تضخم الكبد أو تضخم الطحال

– التخدير العام

– الحالات التي تصيب الرقبة أو الصدر أو البطن: وهذا يتراوح من الجراحة إلى الالتهابات مثل الالتهاب الرئوي. يمكن أن تكون التورمات أو الأورام في هذه الأجزاء من الجسم عاملا أيضا.

– قد تتسبب بعض أمراض القلب أيضا في حدوث الفواق، مثل النوبة القلبية أو الالتهاب حول القلب.

– حالات الدماغ مثل السكتة الدماغية أو إصابة الرأس أو عدوى الدماغ.

المصدر: ذي صن

